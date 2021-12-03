疫情下的醫學教育如何進行 長庚辦國際研討會交流

第13屆紀念王創辦人永慶先生國際醫學教育研討會今在林口長庚醫院舉行，由於新冠肺炎疫情延燒，今年研討會特別以「COVID-19疫情之下對醫學教育的回顧、反思與展望」為主題，除了國內上百名醫學專家齊聚一堂，國外學者也透過線上方式參與交流。

院方表示，長庚醫療體系自2013年開始舉辦國際會議，檢視當前醫學教育現況，持續推動前瞻性的發展，過去會議主題曾探討工作場域的教學、醫學專業素養、臨床評核、臨床推理應用等，今年定調COVID-19，主因也是全球疫情肆虐且尚未平息，而疫情之下，如何持續醫學教育及培養稱職專業人才是相當重要的議題。

研討會今由長庚體系主委程文俊揭幕，活動也邀請到副總統賴清德致詞，衛福部長陳時中也以「如何教育社會大眾在疫情之下全力支持國內健康照護系統」為主題分享防疫經驗，在進行QA問答時，陳時中也回答主持人、林口長庚副院長簡榮南不慍不火的個性與父親管教有關，目的也是為了「成事」。