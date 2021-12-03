台灣國際學生創意設計大賽 吳郁心林雅筑魏佑霖獲大獎

實踐大學吳郁心作品「急救充氣擔架」獲得台灣國際學生創意設計大賽年度大獎、國立臺灣科技大學林雅筑作品「紙漿鞋」（Re-pulp）獲得產品設計類金獎、輔仁大學魏佑霖作品「在愛裡，我們都一樣」（All love is equal）獲得視覺設計類金獎。美國瑞格林藝術與設計學院Marika Tamura的作品「最後終點」（Final Deathtination）獲數位動畫類金獎（代領）。由教育部高等教育司司長朱俊彰頒發。 實踐大學吳郁心（右）作品「急救充氣擔架」獲得台灣國際學生創意設計大賽年度大獎，由教育部高等教育司司長朱俊彰（左）頒發。記者蘇健忠／攝影 實踐大學吳郁心（中）作品「急救充氣擔架」獲得台灣國際學生創意設計大賽年度大獎、國立臺灣科技大學林雅筑（左）作品「紙漿鞋」（Re-pulp）獲得產品設計類金獎、輔仁大學魏佑霖（右）作品「在愛裡，我們都一樣」（All love is equal）獲得視覺設計類金獎。記者蘇健忠／攝影