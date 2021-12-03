藍偉瑩：4階段 培養108課綱必備提問力

為什麼孩子必須學會提問呢？

因為如果無法提問，就無法釐清困惑、確認問題、聯想各種可能，也無法提出暫時想法，更無法驗證想法，這樣一來，他不就動彈不得，無法展開有意義的探究嗎？ 最終只能等待別人給他答案。如果孩子只能待別人給答案，那麼他所接觸與認識的世界就被局限了，不僅無法進行有意義的思考，更難以產生有意義的行動。

提問的起點是為了探索更好的答案，透過提問而引出有意義的過程。如何陪伴孩子學習提問呢？ 我認為應當從成人的示範開始，讓孩子理解提問的意義與方式，逐漸掌握如何問問題的方法，接著大人就能逐步放手，讓他們成為探究過程的主要提問者。

● 第一個階段：大人先示範提問

對於不知道如何提出好問題或是不愛問問題的孩子，身邊的大人是他最容易接觸與學習的對象。

我們必須先當那個產生好奇的人，讓孩子知道我們因為看見了什麼而感到困惑；我們也必須當那個仔細釐清背景的人，讓孩子知道我們不是隨便就提出想法；我們還要當那個思考各種可能答案的人，讓孩子知道我們不是一有想法就下結論；我們還要當那個檢驗各種想法的人，讓孩子知道我們是謹慎地做出選擇；我們更要當那個能夠明確說出最終想法的人，讓他知道我們的目的不是獲取「事實」，而是事實背後的「意義」。

讓孩子清楚地看見我們如何提問與面對問題的歷程，並且讓他們有機會知道我們是如何產生與進行提問的，在適當的機會下更應該與他們討論為何要問這些問題，為何要用這樣的方式解決困惑與好奇。揭示我們的提問歷程才完成了真正的提問示範，否則我們就只是個留一手的專家，獨留孩子自行摸索。

● 第二個階段：引導並讓孩子釐清

當孩子已經開始能夠模仿我們提出問題的時候，接下來常會出現的狀況是問出的問題不夠明確，或是問題之間的連貫性不夠清晰，所以常會因此打斷了自己的思緒。

這時我們應該引導孩子進一步釐清問題，但這並不是要放棄他們提出的問題而重新提問，而是透過提問有機會發現自己先前提問的不嚴謹之處，讓他們重新整理並再次提出更清楚的問題。

經過幾次這樣的經驗過後，我們將可以發現，孩子會開始審視自己或彼此問出的問題，確認這個問題問得是否夠清楚，再進一步做必要的詢問，然後用文字或語言說明他的困惑，進而能清楚地描述問題，使它能夠變成一個可被討論跟被解決的好問題。

● 第三個階段：邀請孩子並營造提問氛圍

到了這個階段，我們只需要持續鼓勵孩子提出有意義的問題，除此之外，也要支持他們找出答案。因此，在這個階段中，營造有助於提問與探究的氛圍與環境，就成為我們重要的責任，不僅在互動或課堂的安排上採用「學習者中心」的方式，更應該重新思考課堂中時間的分配比例，到底是要提供較多的時間在學生的探究與思考呢？還是教師的講解與說明要占去較多時間呢？

到了這個階段的孩子已經是能夠提出有意義問題與進行反思的人，所以重新分配老師引導與學生探究的時間，學生就有足夠時間可以從事實形成意義。

● 第四個階段：持續與孩子互動，做孩子的夥伴

當我們透過示範、引導到邀請孩子提問的歷程，孩子已經逐漸學習成為一個好的提問者與思考者。然而我們不會因為孩子能夠自己提問，就放棄了參與與陪伴他探索世界的機會，我們要繼續成為孩子的夥伴，支持與陪伴他們探究問題與共同討論，為的是一起找出更好的答案。

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