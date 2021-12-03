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屏東大學推一對一線上科普教學 一起動手做

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東大學師生在科技部科普活動計畫支持下，將資訊科技與科學探究活動模組化，設計出28個主題活動，讓國小學童依興趣選擇多元資訊科技或科學探究，利用課後線上兩小時參與。圖／屏東大學提供
屏東大學師生在科技部科普活動計畫支持下，將資訊科技與科學探究活動模組化，設計出28個主題活動，讓國小學童依興趣選擇多元資訊科技或科學探究，利用課後線上兩小時參與。圖／屏東大學提供

新冠肺炎疫情影響，國小學童參與實體科學營機會相對減少，屏東大學師生在科技部科普活動計畫支持下，將資訊科技與科學探究活動模組化，設計出28個主題活動，讓國小學童依興趣選擇多元資訊科技或科學探究，利用課後線上兩小時參與。

計畫主持人屏東大學STEM（科學、科技、工程和數學）教育國際碩士學位學程主任、副教授吳聲毅說，線上教學，整合STEAM跨領域問題探究精神，提升學生學習興趣，精進科技能力與科學能力，團隊製作28個STEAM活動模組，重視動手做與討論。

計畫共同主持人科學傳播學系助理教授楊桂瓊說，科學傳播學系學生擔任講師，安排111場課程活動。11月課程公告一周，就有全國600多組家庭報名。主題設計，資訊科技面有運算思維、人工智慧與虛擬實境；科學探究與實作，有鉛筆筆跡能作為電線、自製動力沙等。活動材料會先郵寄到家，讓學生直接使用。

講師皆是大學生，大學生帶領國小學生線上1對1的教學，科傳系學生邱詩婷說，擔任送STEAM到你家課程教師，將所學應用課程，學生們在家也學習科學探究。

線上科普教學，從11月29日晚間7點，開始為期五周的線上課程，有來自新北市、高雄市與屏東縣的學童，第一天課程有紙上導電、簡易三球儀與科學家的故事。

參與紙上導電活動的國小學童劉妍妤說，測試不同鉛筆筆芯較好玩、有趣，以後還有相關活動也還想參加；參與簡易三球課程儀學生蔡亞臻說，學習太陽、月亮和地球的位置，課程很好玩。

屏東大學師生在科技部科普活動計畫支持下，將資訊科技與科學探究活動模組化，設計出28個主題活動，讓國小學童依興趣選擇多元資訊科技或科學探究，利用課後線上兩小時參與。圖／屏東大學提供
屏東大學師生在科技部科普活動計畫支持下，將資訊科技與科學探究活動模組化，設計出28個主題活動，讓國小學童依興趣選擇多元資訊科技或科學探究，利用課後線上兩小時參與。圖／屏東大學提供
屏東大學師生在科技部科普活動計畫支持下，將資訊科技與科學探究活動模組化，設計出28個主題活動，讓國小學童依興趣選擇多元資訊科技或科學探究，利用課後線上兩小時參與。圖／屏東大學提供
屏東大學師生在科技部科普活動計畫支持下，將資訊科技與科學探究活動模組化，設計出28個主題活動，讓國小學童依興趣選擇多元資訊科技或科學探究，利用課後線上兩小時參與。圖／屏東大學提供
屏東大學師生在科技部科普活動計畫支持下，將資訊科技與科學探究活動模組化，設計出28個主題活動，讓國小學童依興趣選擇多元資訊科技或科學探究，利用課後線上兩小時參與。圖／屏東大學提供
屏東大學師生在科技部科普活動計畫支持下，將資訊科技與科學探究活動模組化，設計出28個主題活動，讓國小學童依興趣選擇多元資訊科技或科學探究，利用課後線上兩小時參與。圖／屏東大學提供
屏東大學師生在科技部科普活動計畫支持下，將資訊科技與科學探究活動模組化，設計出28個主題活動，讓國小學童依興趣選擇多元資訊科技或科學探究，利用課後線上兩小時參與。圖／屏東大學提供
屏東大學師生在科技部科普活動計畫支持下，將資訊科技與科學探究活動模組化，設計出28個主題活動，讓國小學童依興趣選擇多元資訊科技或科學探究，利用課後線上兩小時參與。圖／屏東大學提供
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屏東大學師生在科技部科普活動計畫支持下，將資訊科技與科學探究活動模組化，設計出28個主題活動，讓國小學童依興趣選擇多元資訊科技或科學探究，利用課後線上兩小時參與。圖／屏東大學提供

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