大學特殊選才首增新住民組 頂大報名人數掛蛋

歸化我國的新住民人口已逾65萬，為協助此一族群再進修，111學年大專校院特殊選才招生管道首度出現「新住民組」，但按各校報名人數統計，清華大學清華學院學士班（不分系）新住民組無人報名；台灣師範大學東亞、華語文教學等3系新住民組各有1人報名，反映冷清。

政府逐步拓寬新住民升學路，立法院前年底通過大學法修正案，歸化台灣的新住民若要進修，可循外籍生管道報考大學。教育部去年底進一步根據母法頒訂「新住民就讀大學辦法」，開放各大學申請外加總名額的2％來招收新住民，但今年僅約50所大學爭取名額，不到全國的4成。

清華大學招生策略中心主任王潔指出，清大清華學院學士班特殊選才今年首度專設一組招收新住民組，內含5個外加名額，希望鼓勵來台工作數年的成年新住民報考。但在宣傳過程中，校方幾乎未觸及此一族群，反倒是不少新住民子女來電表示想報考，但他們不符合此組報名條件。

王潔也說，香港日前爆發反送中運動，校方推估有香港人攜家帶眷來台，可能有意循此管道升學。但他們並非立刻取得中華民國國籍，推估近幾年都將先以外籍生或僑生身份升學，不會報名本國招生管道。

「這項招生訊息並未宣傳出去。」長期關注國內外升大學趨勢的「大學問」網站執行長魏佳卉分析，新住民大多循各地新住民聯誼社團取得資訊，目前幾無政府單位、大學藉此管道宣傳，推估多數新住民不知道這項新政策。再者，我國新住民人口以新北市最多，招收新住民的大學不一定坐落在此，也降低新住民就學意願。

魏佳卉進一步說，新住民多半是因婚姻關係來台，女性居多，通常要等自家小孩上大學，才有可能考慮在國內大學進修。這一族群在原鄉少有受教機會，多半沒讀到高中就嫁來台灣，且已離開學生身份數十年，不易考取我國高中同等學力證明，也就無法報考大學。呼籲教育部增設配套，協助有意進修的新住民補齊高中以下學歷，才有辦法健全大學端招生政策。

我國第一名新住民立委林麗蟬則說，修法之前已有許多大學開設新住民專班，如空中大學專班不看高中學歷，又可遠距上課，已滿足新住民進修需求。

政府若想進一步優惠新住民，林麗蟬建議在新住民最想讀的科系增設名額，像是社工、長照、餐旅等，並納入一直被排拒在優惠範圍外、人數卻是最大宗的陸配，才能提高大學招生成效。