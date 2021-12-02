快訊

直播／第四場「珍愛藻礁」公投發表會 學者、環團分析利弊

Omicron最新報告破百例！羅一鈞：一夕之間已豬羊變色

聽新聞
test
0:00 / 0:00

考察竹市六所學校 立委鄭正鈐爭取教育部整建經費

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
鄭正鈐邀立院教育文化委員會、教育部國教署、體育署等單位到竹市六所學校考察運動操場及週邊設施。圖/鄭正鈐提供
鄭正鈐邀立院教育文化委員會、教育部國教署、體育署等單位到竹市六所學校考察運動操場及週邊設施。圖/鄭正鈐提供

針對新竹市高中、國中、小學的運動環境建設，立法委員鄭正鈐邀立法院教育文化委員會、教育部國教署、體育署等中央教育主管單位，到竹市六所學校考察運動操場及週邊設施，了解各學校整建需求，改善現有不足，確保師生教學活動安全。

鄭正鈐今實際考察南隘國小、內湖國中、香山高中、頂埔國小、西門國小及東門國小六所學校的運動環境建設。

鄭正鈐指出，實地考察各校的操場、跑道或球場皆有老舊破損、舖面凹陷與排水不良造成積水的問題，容易造成師生上課的危險，亟待修復整建。

例如，香山高中的PU跑道表層顆粒高達90%磨損嚴重、西門國小的PU跑道老舊，磨損嚴重且多處坑洞不平，師生上體育課容易滑倒受傷。頂埔國小的操場PU跑道舖面也是多處破損，跑道下方基礎結構流失，不但低窪下陷，雨天更是積水嚴重。

另外，內湖國中的田徑則已使用跑道25年，不但磨損嚴重，遇潮打滑，且跑道有裂縫及隆起並出現坑洞雨積水情形。南隘國小球場舖面老舊、原有PU舖面與水泥地坪分離，造成破損，以及操場部分平面凹陷、雨水積水，影響學生運動安全。東門國小則是操場週邊的排水系統失去功能，跑道有部分隆起，下雨易有積水現象。

鄭正鈐表示，為保障學生的受教權，教育部除了必須持續推動各項教育政策，積極促進教學品質提升之外，改善硬體教學設施設備，打造優質安全的校園學習環境，更是基本責任。

鄭正鈐說，六所學校針對操場、跑道及週邊排水設施共提出5355萬元的經費需求，各校依據老舊破損程度，分別提出500至1880萬元不等的整建計畫預算，他將全力協助校方爭取教育部補助經費。教育部也在現場考察之後，應允將給予最高額度的補助。

鄭正鈐 考察 教育部

延伸閱讀

民眾黨進攻地方選舉 竹市議員首波推這2人

南港輪胎世界明珠建案涉弊？證期局：有事證會做必要處理

彭文正被通緝 鄭正鈐等質疑司法成為服務政治

庚子賠款退款創建清華 藍委批執政者對歷史無知

相關新聞

導護老師被車撞重傷 教團揚言發起「不合作運動」

高雄市鳳翔國中老師執行導護工作，不幸遭小客車闖紅燈撞飛，身受重傷。中小學教師擔任交通導護爭議多年，全國教師工會總聯合會（...

考察竹市六所學校 立委鄭正鈐爭取教育部整建經費

針對新竹市高中、國中、小學的運動環境建設，立法委員鄭正鈐邀立法院教育文化委員會、教育部國教署、體育署等中央教育主管單位，...

智慧互動電子白板融入複合教學 花蓮首座培訓基地啟用

花蓮縣政府與ViewSonic優派國際合作，在吉安鄉北昌國小建置「智慧互動電子白板融入教學應用培訓基地」，將導入種子教師...

高雄市7所社區大學開辦英語課程 21門課皆免學分費

高雄市7所社區大學開辦英語課程，包括親子共學、遊戲學習、生活應用與旅遊走讀等豐富內容，藉由營造輕鬆、多元的學習環境，提升...

南市7成學校已建置AED 即刻救援點亮「心」生命

台南市民黃柏昌響應市長黃偉哲公私協力理念，今天捐贈18套全自動心臟體外電擊去顫器 (AED)給學校及龍崎衛生所，為學生及...

教師站導護拿旗擋車遭撞飛 教團：交通導護與教學無關

高雄市鳳翔國中一名女老師昨天上午在站交通導護時，被一輛小客車撞飛導致顱內出血，送醫動手術仍未脫離險境。學校師生今天紛紛寫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。