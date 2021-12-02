考察竹市六所學校 立委鄭正鈐爭取教育部整建經費

針對新竹市高中、國中、小學的運動環境建設，立法委員鄭正鈐邀立法院教育文化委員會、教育部國教署、體育署等中央教育主管單位，到竹市六所學校考察運動操場及週邊設施，了解各學校整建需求，改善現有不足，確保師生教學活動安全。

鄭正鈐今實際考察南隘國小、內湖國中、香山高中、頂埔國小、西門國小及東門國小六所學校的運動環境建設。

鄭正鈐指出，實地考察各校的操場、跑道或球場皆有老舊破損、舖面凹陷與排水不良造成積水的問題，容易造成師生上課的危險，亟待修復整建。

例如，香山高中的PU跑道表層顆粒高達90%磨損嚴重、西門國小的PU跑道老舊，磨損嚴重且多處坑洞不平，師生上體育課容易滑倒受傷。頂埔國小的操場PU跑道舖面也是多處破損，跑道下方基礎結構流失，不但低窪下陷，雨天更是積水嚴重。

另外，內湖國中的田徑則已使用跑道25年，不但磨損嚴重，遇潮打滑，且跑道有裂縫及隆起並出現坑洞雨積水情形。南隘國小球場舖面老舊、原有PU舖面與水泥地坪分離，造成破損，以及操場部分平面凹陷、雨水積水，影響學生運動安全。東門國小則是操場週邊的排水系統失去功能，跑道有部分隆起，下雨易有積水現象。

鄭正鈐表示，為保障學生的受教權，教育部除了必須持續推動各項教育政策，積極促進教學品質提升之外，改善硬體教學設施設備，打造優質安全的校園學習環境，更是基本責任。

鄭正鈐說，六所學校針對操場、跑道及週邊排水設施共提出5355萬元的經費需求，各校依據老舊破損程度，分別提出500至1880萬元不等的整建計畫預算，他將全力協助校方爭取教育部補助經費。教育部也在現場考察之後，應允將給予最高額度的補助。