高雄市7所社區大學開辦英語課程 21門課皆免學分費

高雄市7所社區大學開辦英語課程，包括親子共學、遊戲學習、生活應用與旅遊走讀等豐富內容，藉由營造輕鬆、多元的學習環境，提升高雄市市民英語能力與普及雙語教育。21門課程皆免學分費，歡迎民眾踴躍報名參加。

高雄市教育局表示，高雄從2000年起設立、推動社區大學，針對城鄉發展、環境永續、弱勢關懷、社區營造等公共議題，開設相關課程與辦理多元活動，致力於提升民眾參與公共事務的能力及落實終身學習的精神。

高雄市目前有第一、港都、旗美、岡山、鳳山、鎮港園、北高雄共7所社區大學，開課地點遍及各行政區。為使高雄邁向國際化城市，教育局向教育部爭取計畫經費挹注，並以其在地深耕的特性，客製化、規畫出最貼近當地生活模式的英語課程，為市民打開英語學習的大門。21門課程都免學分費，歡迎對語言學習有興趣的市民朋友報名參加。

高雄各社大資訊：

第一社區大學（鹽埕、前金、新興、苓雅、旗津），報名電話07-2518200。

港都社區大學（三民、左營、鼓山），報名電話07-3235656。

旗美社區大學（旗山、美濃、內門、杉林、甲仙、六龜、茂林、桃源、那瑪夏），報名電話07-6616600。

岡山社區大學（岡山、田寮、阿蓮、路竹、湖內、茄萣、永安、彌陀、梓官），報名電話07-6224415。

鳳山社區大學（鳳山、鳥松、大寮、大樹），報名電話07-7406417。

鎮港園社區大學（小港、前鎮、林園），報名電話07-3381065。