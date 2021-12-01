有高中打算學測後才教本土語 國三至高二恐陷「空窗」

教育部長潘文忠今天證實，本土語言課綱已於上月28日審議通過，明年除了小學生要上本土語言課，國中一、二年級將必修一節課、高中則增兩學分。但外界除了憂心師資不足，根據最新版本，國三未列必修，高中也未限制何時修畢，據聞已有高中打算高三學測後才排本土語言課。課審委員憂心，國三到高二恐產生「學習空窗」，呼籲教育部應提出配套作為。

國家語言包括閩南語、客語、原住民語、馬祖的閩東語和台灣手語，教育部自今年初陸續召開多場課審大會及分組會議審查，將國一、國二列部定必修，國三改採選修；高中則列為部定課程兩學分，學校可依學生學習需求，於校訂課程中規畫4學分選修。上周末審完閩東語，等同完備了所有課綱規範，本土語言課程確定將如期上路。

但過去就已傳出部分原住民語師資難尋，客語的五種腔調又以四縣、海陸為大宗，其他較為小眾的腔調，同樣也面臨師資難題，國家語言發展法精神恐難落實。

全國教師工會理事長、課審大會委員侯俊良就表示，若大學校將本土語言課安排在同一時段，又得開設不同難易度的課程，師資恐難同時供應。

潘文忠今天在部務會報致詞時也坦言，本土語言師資將是下一個挑戰，但目前已請國教署、資科司，藉由先前推動新南向國家七語的經驗，透過直播共學，建立線上學習平台，盡量滿足學生選讀的語言別。

除了師資問題，課審大會也針對各學習階段難易度爭辯不休。課審大會委員范智鈞受訪時也指出，國教院原打算依五個學習階段，將語文級別分為一到五級，但此論點未考量到學生可能已有語言基礎，恐導致部分學生覺得學過了，因此放棄學習，經課審大會討論，決議每一學習階段皆納入不同語文級別。

不過，范智鈞也提到，一旦拉回教學現場，除了師資有限，各級學校通常不會採取混齡教學，屆時這個難易度分野恐是一大侷限；也有不具名課審大會委員無奈指出，這就是「理想」與「現實」的差距。

此外，立法委員伍麗華去年底為落實保護國家語言，提案修改《國家語言發展法》，直接在法律中明文規定，國民教育「各年級」都要將本土語列為部定必修，否則若國一必修，國二、國三選修，到了高一又變必修，有違語發法立法意旨，學生學習恐中斷。

未料這項修法提案卻引來基層教師及家長反彈，全教總當時指出，若只要有一名學生選，學校就必須開課，各校教師需求並不穩定，若再修法變1至12年級，挑戰更大；台灣家長教育聯盟前理事長謝國清建議暫緩，他說，108課綱上路一年多，許多老師努力準備彈性學習課程，若貿然更動，徒增教學現場排課、教課困擾，將排擠更多彈性學習課程。

如今，本土語言課程未列入國三必修課，高中雖限定要修兩學分，卻未限制何時修畢。據了解，已有高中打算高一、高二先衝學測科目，等到高三學測後才排入本土語言課。

侯俊良表示，高中階段應以高一修課為原則；范智鈞也提到，若國教署未統一限制高中應於何時修畢，恐導致學生國三到高二產生學習空窗，對語言學習不利。

國教署今晚回應媒體，高中應開設本土語言列為部定必修課程2學分（3個學年合計），以第一學年開設為原則，但也可於其他年級實施。