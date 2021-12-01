疫情青年志工服務不止熄 結合時事線上服務更多元

受疫情影響，許多原定的實體志工服務無法成行，桃市府青年事務局以「雲志工」概念推出「需你志工島」青年志工線上服務計畫，將青年服務熱血精神導入線上社群，突破實體框架，開創出新的服務型態。

青年局代理局長涂淳惠表示，去年為了疫情迅速應變，將志願服務線上化，號召千名「雲志工」進行4大主題線上服務方案，鼓勵青年在疫情下多元服務，運用自身網路社群影響力，倡議動物保護、環境保護、弱勢關懷、性別平等、健康防疫、SDGs等公共議題，展現青年志工的服務行動多元性。

今年另籌劃青年線上志工團體組，如桃園生命樹領袖協會團隊「美好城市行動家」，以線下製作品牌地圖及鄰里社區街道清潔服務，結合線上分享行動紀錄影片及網路社群串聯在地商家的方式，發起一日美好行動挑戰；新屋高中青年志工亦組「鋼鐵戰隊」，與藍迪兒童之家合作，為年少失親失依的幼童進行線上說故事的服務行動。

涂淳惠表示，此次增設配合時事或政策的「特殊任務」，如「預約疫苗小幫手」，拍攝線上影片教學疫苗接種預約的流程，或「搶救豬豬大作戰」，以國際公共議題非洲豬瘟題，讓青年志工結合線下實際行動及線上影片分享，共計召募桃園逾千名青年學子參與，創造3047次線上服務行動，讓青年於網路世界充分發揮自身的「社群影響力」。