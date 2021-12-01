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本土語課綱審完了！明年確定列國一、二必修 高中2學分

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部長潘文忠。記者趙宥寧／攝影
教育部長潘文忠。記者趙宥寧／攝影

國家語言發展法（語發法）通過，111學年起中小學生必修本土語言，包括閩南語、客語、原住民語、馬祖的閩東語和台灣手語。教育部長潘文忠今天表示，本土語言課綱已於上周末審議通過，所有實施規範皆已完備，明年除了國小生要上本土語言課，國中一、二年級必修一節課，高中增加兩學分。

教育部今天舉行部務會報，潘文忠致詞時表示，雖然本土語言已推動一段時間，但多侷限於小學階段，國家語言發展法通過後，學校將從111學年度起，國中一、二年級必修一節課，高中增加兩學分。另外，國三本土語課程可作為彈性學習課程選修，高中也可另規畫4學分選修，依學生意願開課。

而在語發法通過後，教育部也著手修正國教課綱，並研議各類本土語教學內容。潘文忠說，這段時間已召開89次分組會議、38次課審大會，今年11月28日召開課審大會，完成閩東語課綱，完備所有實施規範，明年本土語言課程延伸到國中、高中。

不過，本土語除了閩南語、客語、原住民語，將再納入台灣手語及閩東語，潘文忠也坦言，師資將是下一個挑戰。他提到，目前已請國教署、資科司，應用先前推動新南向國家七語的經驗，透過直播共學，建立線上學習平台，盡量滿足學生選讀的語言別教學。

本土語言課程將於明年在各學年階段上路，潘文忠表示，為了讓學生能順利銜接，將請國教院掌握時間審查各語言別教科書，如期讓學校能選讀使用。

國家語言 潘文忠 原住民語 語言

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