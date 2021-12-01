新北3年增設公幼100班　準公幼未來目標達5成以上

新北教育局長張明文今日在市政會議上，報告近3年的成果，以適性教育為核心價值，培養孩子品德及競爭力。新北積極推動在地就學達8成、準公幼比例達5成以上、2030雙語城及智慧校園等目標，另外，為提升美感教育，建置美感跨域共學基地。

張明文說，新北市四年目標增設公共化幼兒園100班，已提前達標。目前新北準公托207園有1萬2901人，108至110學年度增加公幼收托100班共2,743人，110學年度核定收托為3萬2229人，未來將透過公共化，加上準公共幼兒園比例目標達5成以上。

在地就學部分，國中畢業生就讀新北市高中職比率從101年未滿5成、108年達69.1%、109年70.4%、110年71.6%，未來將努力提升至80%以上，且公辦公營實驗學校也由0所增至5所，同時將成立教育創新實驗室；在技職教育部分，編列百萬獎助金、創辦技術型高中雙聯學制及16所職業試探中心，培養學生適性發展。此外，新北也重視運動，舉辦全國唯一國際銀標籤萬金石馬拉松，與近期完成中角灣國際衝浪基地等等。

張明文指出，為培養學生競爭力，過去三年新北外籍教師從59位增為112位，雙語實驗課程學校從31所增為67所，並創辦技職雙語師資學分班，引進大專院校外師資源；新北也有3所程式教育體驗中心及STEAM大聯盟總部，協助學校發展智慧學習。