會讀書又會玩的「斜槓學霸」！李佳穎：你有多自律，就有多自由

【探索教育系列04】

學霸有兩種：一種只會讀書不敢玩，另外一種會讀書又會玩。如何培養出功課好又兼具跨領域素養的孩子?這是108課綱上路後，台灣中學生和家長正面臨的課題。

李佳穎不僅以成績優異進入美國西北大學，高中時還同時參加三個社團。 圖／李佳穎提供

高中同時尬3社團，超強時間管理術

從小就讀臺北市私立復興實驗高級中學的李佳穎，高中時同時尬三個社團，還以優異成績進入美國西北大學，不禁令人好奇，究竟她是怎麼辦到的?李佳穎自認小學時期成績平平，由於在復興從幼兒園一路讀上去，到了國中時，李佳穎對學校已經很熟悉，有安全感的環境讓她更能展現自己，遇到困難時也可以自在地向老師求助，因此成績一路突飛猛進。

從小就讀私立復興實中，熟悉的環境讓李佳穎更能自在地展現自己。 圖／李佳穎提供

高中時，李佳穎擔任學校熱舞社的社長，利用每週校內社課時間練習跳舞，並時常在校慶活動中表演。除此之外，她還擔任學生會會長，由於很想體驗美式舞會，她便帶領學生會舉辦歲末感恩晚會，邀請老師、同學穿著正式禮服一起同歡，體驗美國文化特色並學習社交禮儀。週末時間，李佳穎投入英語辯論社，並在高二時被選進國家代表隊，代表台灣參與世界英語辯論大賽。這項比賽不僅挑戰語言，參賽者必須對政治、哲學、國際關係、社會等各項議題都有一定程度的涉略，李佳穎因此養成一有時間就收看國際新聞的習慣。

李佳穎擔任學生會會長，舉辦歲末感恩晚會邀請師長和同學體驗美國文化特色。 圖／李佳穎提供

不用考第一名，但是要盡全力

參與這麼多課外活動，哪有時間讀書?李佳穎說：「就是因為知道自己有很多事要做，所以更要提早把書讀完。」平時，她利用晚上固定溫習功課，遇到大考她會提早準備，制定讀書計畫表。

李佳穎把這種自主又自律的個性歸功於爸爸的教育方式，「爸爸從來不限制我，我練舞練到晚上10點也OK，爸爸只跟我說，『我沒有要妳考第一名，但是我要看到妳盡全力。』」爸爸的信任讓她可以自由地尋找興趣和目標，也讓她學會自己選擇的，就要自己負責。

爸爸的信任讓李佳穎更知道要盡全力，並且為自己的選擇負責。 圖／李佳穎提供

3個高效讀書心法，專注力UP UP

李佳穎在9年級時發現自己對心理學有興趣，也決定要出國唸大學，在美國大學說明會上，她被西北大學的美麗景色打動，因此決定要以這間大學作為她的第一志願，學校老師也積極協助學生準備申請資料，放學後陪他們預備到很晚，李佳穎很感謝自己遇上了這麼好的老師，簡直把學生當成自己的孩子。她笑說：「雖然我已經上了大學，但遇到不會的數學題目，我還是會拍照去問復興的老師。」

李佳穎嚮往美國西北大學的美麗風景，也順利申請入學。 圖／李佳穎提供

正在就讀大三的李佳穎，仍像高中時期一樣「斜槓」！她主修心理，副修商業和法律研究，希望能培養更多跨領域專業。儘管每天讀書讀到深夜，蠟燭好幾頭燒，李佳穎卻感到游刃有餘。她透過超強的時間管理、極佳的自律力，把夢想撐到最大。

李佳穎也分享3個提升效率的讀書心法：

1.早點開始並多方嘗試，找到自己的興趣和方向，自己喜歡的才能全力投入。

2.規劃好讀書時間並限制自己要在時間內完成，才能提升效率，若時間內無法把進度讀完，寧可隔天早一點起來讀，也要不熬夜。

3.努力不是為了贏得別人的肯定，是為了要達成對自己的期許。

想要自由，必須先學會自律；你有多自律，就有多自由！李佳穎鼓勵想要追夢的中學生，自由的去探索夢想，然後在實踐夢想的過程中堅持每一步，這些小小的堅持會幫助你養成自律的習慣，讓你的效率越來越高，夢想也越來越近。

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