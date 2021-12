靠做公益進入美國頂大? 關愛：有想法就要趕快行動！

【探索教育系列03】

108課綱學習歷程從探索開始,如何將學生的多元學習表現融入日常課程中?在體制教育和國際學校之間,臺北市私立復興實驗高級中學透過獨到的教育理念為台灣孩子開啟了一扇新的大門;門外有寬闊藍天,門內更處處可見秘境美景……。

在私立復興實中時成績並非頂尖,擅長拉小提琴卻一到比賽就失利,自認不喜歡跟人競爭、不在乎輸贏的她,卻憑「這一點」獲得美國常春藤名校的青睞……。

關愛目前就讀於美國常春藤名校,自認高中時並不是成績頂尖的資優生。 圖/關愛提供

不在乎輸贏,只在乎觀眾的笑容

白皙的皮膚、一頭烏黑的秀髮,明亮的雙眸閃爍著自信,從小就讀私立復興實中的關愛,5歲就開始學小提琴,雖然她極有天分又勤奮練習,但每到了比賽時,她總會因為緊張而表現失常。

關愛自5歲便展開學習小提琴之路,參加過無數比賽。 圖/關愛提供

媽媽告訴她:「妳過程中學到的東西比獎盃更重要。」無形中幫助她養成了「不怕輸」的態度,關愛說:「現在回頭看,根本不記得每場比賽是輸還是贏,只記得和同學一起為共同目標奮鬥的美好時光。」

比賽的輸贏,於她如浮雲;當她在台上拉琴時,看見台下觀眾幸福愉悅的笑容,這畫面卻一直銘刻在她心裡。適逢私立復興實中國中畢業,很多樂團同學都升上其他高中,一個「用音樂創造幸福」的夢想悄悄在關愛心中萌芽……。

關愛(左一)在私立復興實中就學期間創辦「Ai am Possible 」跨校社團。 圖/關愛提供

公益狂想曲:募資培養「志工音樂家」

在私立復興實中高一時,關愛創辦了「Ai am Possible 」跨校音樂社團,集結來自10校、近50位成員,一起透過音樂展開服務行動,他們到育幼院陪孩子玩音樂,也到養老院演奏懷念老歌溫暖長輩的心,並且舉辦慈善音樂會為弱勢團體募款。看見孩子和長輩開懷的笑容,關愛受到了很大的鼓勵。她進一步地想:除了表演和募款,這個社團是否還可以做更多?

關愛創辦「Ai am Possible 」跨校音樂社團,透過音樂服務弱勢族群。 圖/關愛提供

私立復興實中有一門「探索體驗課」,會帶領學生用一學期時間自主設計課程、寫教案,前往偏鄉擔任3天志工老師,幫當地小學生上課。這次的服務經驗讓關愛看見偏鄉孩子的需要,遂和社團夥伴展開了一場募資計畫:關愛在暑假走訪雲林偏鄉,確認當地的需要,回台北後寫好企劃案,透過「群眾募資」方式募款,再將款項分配在師資、購買樂器、交通……等項目,最後在雲林馬光國小成立「Ai am Possible 」音樂教室,讓每位小朋友課後不再街頭遊蕩,而是能自己選擇樂器,快樂學習。到了學期末,在台北念書的Ai am Possible團員會共同南下雲林,和當地孩子一起去社區活動表演,從過往「手心向上」的經驗,透過服務長輩嚐到「手心向下」的滋味,以前害羞躲在角落的孩子透過音樂站上舞台綻放自己的光芒。

「Ai am Possible 」跨校社團為偏鄉孩子展開募資培育志工音樂家計畫。 圖/關愛提供

關愛希望透過表演讓這群孩子看見,他們也有能力付出給予,他們也可以跟社團的大哥哥、大姊姊一樣,成為「志工音樂家」,這正是「Ai am Possible 」成立的初衷,期望能回饋社會,創造更多善與愛的循環。

台灣教育部規定高中生每學期公共服務時數僅需8小時,關愛高中3年與志工團隊共從事超過1千5百小時志工服務,獲得教育部青年志工團隊獎第一名。她認為,這是很有意義的事,有想法就要趕快行動,做志工得到的收穫遠比她付出的還要多。

關愛在私立復興實中高中三年花了超過1千五百小時從事志工服務,獲得教育部青年志工獎第一名。 圖/關愛提供

「相信上帝會給我最好的安排」

關愛主動積極的態度並非與生俱來,而是受到媽媽後天的薰陶。記得小學時期,老師曾問她是否有意願參加演講比賽,她立刻搖頭拒絕,但其實,她心裡有一點想嘗試,只是她不喜歡和別人競爭。回家以後她把這件事告訴媽媽,媽媽語重心長地教導她:「不用不好意思,不要怕丟臉,你有想做的事,就要盡力去做。」

關愛主動積極的態度來自媽媽的薰陶。 圖/關愛提供

關愛一路跌跌撞撞地學習如何「不怕丟臉」,到了高中時,她發現這句話給她很大的啟發,當社團募款被拒絕,她會嘗試「不怕丟臉」地再問一次,有時多試幾次就成功了;申請大學時,雖然她在校成績並非頂尖,她還是勇敢地申請了心目中的第一志願——和哈佛、耶魯並列為美國常春藤盟校的賓州大學。她說:「沒嘗試過一定不可能,努力爭取才會有機會。」

關愛還記得,申請大學時,班導師時常陪他們挑燈夜戰準備資料,「老師把我們當成她的小孩,一直陪我們到10點多。」等待放榜的過程中,關愛抱著十字架不斷禱告;在得知錄取的那一刻,關愛的心中充滿感謝,她說:「我沒有考過第一,也未曾妄想頂尖大學,但我深信神會為我預備最合適的學校。」

關愛錄取的賓州大學,和哈佛、耶魯並列為美國常春藤盟校。 圖/關愛提供

當許多高中生還在「湊」公服時數交差了事、遊走在大夢想和小確幸之間,關愛已化熱血青春為服務社會的能量,自信地邁開行動的腳步,讓人預見改變世界的可能。

復興火炬:https://www.fhjh.tp.edu.tw/