火爆小子變身機器人創客 楊浩華：感謝老師「跟我好好說話」

【探索教育火炬系列2】

「我能理解你為什麼會這樣做……」當一位性格火爆、叛逆，被認定難搞的國中生，遇上能夠包容他、嘗試同理他的老師，他的人生道路開始轉彎，不僅發掘了自己在程式設計方面的熱情，在世界機器人錦標賽中奪得新秀獎，現在的他，還是一位年僅20歲的遊戲研發者。

楊浩華帶領私立復興實中「機器人研究社」出征世界機器人錦標賽，奪得新秀獎。 圖／楊浩華提供

國中時想找老師打架，是師長眼中的頭痛人物

在臺北市私立復興實驗高級中學國中時的楊浩華，富有正義感卻個性衝動，不時在學校引發軒然大波。他上課時喜歡嗆老師，有一次，他認為老師上課記名的方式有失公允，就搬椅子到辦公室想去找老師打架，八年級時開始沉迷電玩，經常藉故翹課去打電動，是老師眼中的頭痛人物。

然而，從幼兒園就在私立復興實中就讀的他，和學校的資深老師、主任之間有著深厚的感情，楊浩華說：「不管我做了什麼，老師都還是很有耐心，跟我好好說話，不只是告訴我『不該做什麼』，還會告訴我『為什麼不該做』，引導我反省。」

「與其花力氣去幹壞事，不如發展自己的興趣」

上了私立復興實中高中後，生物老師發現他在理科方面的天份，做實驗時力推楊浩華去挑戰高難度的組別，令他感到很有成就感。他也領悟到，「與其花力氣去幹壞事，不如把力氣用在發展自己的興趣。」在老師的帶領下，楊浩華踏入機械的領域，在暑假為期兩個月的夏令營中，他學會寫Java程式，也學會了大學電機系教的3D繪圖。他發現身邊的同學都還在玩用積木組成的樂高機器人，他想要挑戰真正的機器人，於是向學校提案創辦機器人研究社。復興實中機研社

一開始，學校並不贊成，因為製作機器人需要焊接機等具危險性的加工機具，加上學校沒有空間場地可以放置這些機具，楊浩華的夢想遭遇到了一些阻礙，但是他並沒有放棄，持續向學校溝通、爭取。終於，阮銀慈主任站出來，不僅為社團調度場地，還自願擔任社團指導老師，每堂社課無論到了多晚，阮主任都會奉陪到底，負責保護學生的安全。

私立復興實中協助楊浩華成立「機器人研究社」，每堂社課主任都會奉陪到底保護學生安全。 圖／楊浩華提供

為了完成這個機器人，社團學生加上老師陪伴，終於完成這個作品 圖／復興實中機研社提供

在競爭中合作，科技競賽也要有「運動家精神」

高二時，楊浩華和社團同學利用一整個寒假時間準備，代表學校遠赴國外參加FRC世界機器人錦標賽，沒想到比賽第一天，他們這隊的電路軟體一直無法連上大會網路，苦心設計的機器人完全無法施展，令所有隊員都感到心急如焚。值得慶幸的是，FRC大賽強調「競合精神」，雖然每個隊伍都爭取同一個獎盃，但還是要在競爭中合作。任何一隊機器壞了或是零件少了，都會有不同隊伍的人湧上前來幫忙，大家一起解決問題，科技競賽也要講求「運動家精神」。

楊浩華說：「FRC大賽讓我學到最多的，就是跨隊伍精誠合作這份高尚的專業情操。」在來自世界各國其他隊伍的熱心幫助下，他們花上一整天時間，總算找到問題點，最後楊浩華率領的「復興隊」在比賽中奪得新秀獎，是台灣除了美國學校以外第一個拿到這份殊榮的高中。

楊浩華率領的「復興隊」在FRC世界機器人錦標賽取得空前佳績。 圖／楊浩華提供

誰說理科生不能畫畫、寫詩、玩樂器?

雖然在理工方面表現優異，楊浩華卻不設限自己。在私立復興實中「一人一樂器」的教學理念下，楊浩華拉得一手好二胡，從小喜歡畫畫的他，高三時還特別選修學校提供的AP Studio Art藝術課程，他說：「我還是個高中生，不知道有哪些知識技能是我將來會需要的，所以只要有一點興趣，我就要把握機會去接觸。」楊浩華認為畫畫能夠幫助他培養耐心，「一個畫作需要花很多時間才能完成，不會立刻看見結果，這正是我需要的訓練。」

AP Studio Art藝術課程，楊浩華在畫畫過程，幫助他培養耐心 圖／私立復興實中提供

現在的他，不僅在2022世界排名23名的密西根大學鑽研他熱愛的AI人工智慧機器人，平日放學後，楊浩華還利用晚上為一家銀行開發內部教育訓練用的遊戲軟體，預計明年5月即將發行。

從叛逆小子到機械高手，楊浩華化叛逆為努力，把反抗世界的力氣用來自我提升，因而走出一條和別人不一樣的路。楊浩華說：「感謝私立復興實中一直相信我、支持我，當我懷疑自己時，老師會告訴我他在我身上看到的優點，這對我是很大的鼓勵。」

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