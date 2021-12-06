21歲新銳導演玩轉電影 郭方儒：跳脫升學迷思更能找到自己的舞台

【探索教育火炬系列1】

剛從倫敦藝術大學電影系畢業，曾執導過服裝品牌公益廣告、建設公司週年紀念形象影片，並與秀威出版社合作執導前導短片「仙杜瑞拉殺人事件」參與香港影視節、並執導電視劇「神之鄉」的片頭尾及花絮，很難想像才21歲的郭方儒已累積了大量作品，其閱歷與能力都遠超過他的實際年齡……。

21歲剛從倫敦藝術大學電影系畢業的郭方儒，已累積許多幕前幕後作品。 圖／郭方儒提供

高中創辦社團號召同學一起「玩電影」

「能在私立復興實中高中就找到自己想做的事，確定未來的方向，是很幸運的。」外型帥氣、創作能量十足的導演郭方儒，在就讀臺北市私立復興實驗高級中學9年級時發現自己對拍攝影片的熱情，儘管當時學校已有「電影社」，但該社團著重於電影賞析，無法滿足郭方儒對幕後製作、拍攝的興趣，因此在校方支持下，郭方儒創辦「影視娛樂社」，號召一群喜歡拍片的同學一起「玩電影」，創造了放學後30多位同學留在學校一起拍片的盛況，還曾製作學生電影《不知不掘》參加新北市影像新星獎，打敗眾多大專院校隊伍，入圍前50部影片。

從幼稚園就在私立復興實中就讀，郭方儒在師長眼中是個「很有創意的孩子。」 圖／郭方儒提供

人生不可能永遠只做自己喜歡的事

在私立復興實中高二下學期，當同學都在忙升學時，郭方儒已立定志向要走電影這條路，然而，申請國外大學電影系需要累積大量的作品集，投入時間拍片勢必會壓縮到讀書的時間。還好有班導師的支持，導師給他空間讓他去準備作品，同時也幫助他兼顧課業成績。

「一開始我曾經擺爛，覺得自己確定要走電影這一行，幹嘛還要學數學?但老師提醒我，我的本分是學生，學東西不管有沒有用，我都要盡學生的本分。」幾番溝通後，郭方儒和班導陳珍妮老師達成共識，不用追求高分，但要追求及格，可以花少一點時間在自己沒興趣的科目上，但不能擺爛不管、不負責任。

在私立復興實中老師的耐心堅持下，郭方儒突破原本狹隘的思維圈圈，他明白，「人生不可能永遠只做自己喜歡做的事，遇到不喜歡的事，也要盡力去嘗試，就算最後做不好，別人也不會怪你。」郭方儒認為，年輕人有夢想，可以投入100%的心力朝目標前進，但前提是，要先顧好自己的本分。

郭方儒認為，實踐夢想的前提，是要先顧好自己的本分。 圖／郭方儒提供

熬夜製作的影片被禁播！最難忘的畢業典禮

從稜角分明的晦澀少年化身為處事圓融的導演，勢必經過一番寒徹骨的考驗與淬鍊。通往夢想的道路往往佈滿荊棘，這位才華洋溢的年輕導演難免會有踢到鐵板的時候。

在私立復興實中高中畢業典禮的前夕，郭方儒為了給同學營造一場最難忘的畢業典禮，率領社團成員熬夜拍攝影片，想要用恐怖電影的方式來呈現學校的教官文化，帶給大家詼諧的趣味。沒想到辛苦製作出來的影片卻被校方認為有醜化教官之嫌，禁止在畢業典禮上播映，讓郭方儒難過了好幾天，他自嘲說，這真是「最難忘」的畢業典禮。

那次的挫折讓郭方儒久久無法釋懷，直到後來開始接拍商業影片，郭方儒才驚覺那是上天給他珍貴的一堂課，「讓我學到導演不能只專注在自己想表達的，還要顧及業主的意見、大眾的感受。」現在的他，無論是在幕後執導或是在鏡頭前演戲，都展現出比同年紀的人更成熟的想法和態度，經常獲得業主和工作夥伴的讚賞，郭方儒認為這都要歸功於在私立復興實中學生時期所建立的宏觀視野。

畢業典禮影片被禁播的挫折，為郭方儒上了人生重要的一堂課。 圖／郭方儒提供

在台灣升學掛帥的價值體系下，郭方儒鼓勵學生「不要怕！勇敢選擇去做自己喜歡的事，只要努力去做，就一定會有相對的收穫。」他認為，教育要看得比較遠，不是只看幾個月後的會考、升學，而是要看10年、20年後，你想做什麼?

郭方儒說，「跳脫升學的迷思，更能找到自己的舞台。做每件事一定要有原因，要知道自己在幹嘛，這樣別人才會懂你在幹嘛，甚至跟著你一起做。」https://youtu.be/lRECbHTOM1U

（高中團隊作品集）



（秀威資訊提供）

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