聽新聞
test
0:00 / 0:00

私校董事兼任藥局負責人 教育部追回600萬元薪資

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
健行科大董事遭爆料違法兼職，600多萬元董事薪資將被追討。圖／取自健行科技大學官網
健行科大董事遭爆料違法兼職，600多萬元董事薪資將被追討。圖／取自健行科技大學官網

健行科大一名鄭姓董事遭周刊爆料，任董事6年來兼任民間藥局負責人，如同雙薪肥貓。教育部今天聲明，私校專任董事不可身兼其他專任支薪職務，鄭憲鴻已違反私立學校法規定，將請校方追回鄭曾領的600多萬元專任董事薪資

教育部引述私立學校法第30條規定，董事長、董事、監察人依捐助章程規定得支領報酬者為專任，不另支給出席費及交通費。專任董事不應就任其他專任職務，領取其他專任薪資或報酬。

針對健行科大事件，教育部指出，今年8月9日已請健行科大處理，就專任董事同時領有校外專職薪資者，追回他領取的薪資。教育部後續將等學校追回情形，列入獎補助參據。

教育部 薪資

延伸閱讀

教團憂「生生用平板」 教育部：不會訂時數KPI

延宕8個月 雲林斗南鎮農會總幹事順利獲聘

拆水泥廠怪手司機活埋不治 勞檢：未控制拆除物穩定致災

立院三讀 審計部增設資訊處及數位審計單位

相關新聞

保護「高嘉瑜們」 性暴力納多所大學校規最重記大過

立委高嘉瑜傳遭男友家暴，涉嫌家暴的男友林秉樞被網友起底，疑是正在就讀政治大學博士班的學生。有網友問「學生對伴侶施暴，...

全教產憂「生生用平板」要衝業績 教部強調不會設KPI

教育部日前推出數位學習精進計畫，目標是「生生用平板」，全國教育產業總工會（全教產）今天表示，教育部歷年來均在學習平台上，...

各級學校新住民子女占比 微幅降至7.3％

教育部最新統計，109學年度新住民子女學生數共30.5萬人，占全體學生7.3％，較上一年度微降0.1個百分點。另近2年受...

私校董事兼任藥局負責人 教育部追回600萬元薪資

健行科大一名鄭姓董事遭周刊爆料，任董事6年來兼任民間藥局負責人，如同雙薪肥貓。教育部今天聲明，私校專任董事不可身兼其他專...

青年和平工作團特展 邀羅一鈞分享非洲服務經驗

教育部青年發展署將於12月舉行青年海外和平工作團特展，曾到非洲馬拉威擔任外交替代役醫生的衛福部疾管署副署長羅一鈞，將於線...

AI教育機器人將投入幼教應用 新竹縣展開58校師資培訓

新竹縣正在進行為期2年的智慧城鄉幼兒AI應用整合計畫，利用AI教育機器人「凱比同學」，搭配互動學習平台、教材，來輔佐老師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。