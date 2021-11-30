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私校董事兼任藥局負責人 教育部追回600萬元薪資
健行科大一名鄭姓董事遭周刊爆料，任董事6年來兼任民間藥局負責人，如同雙薪肥貓。教育部今天聲明，私校專任董事不可身兼其他專任支薪職務，鄭憲鴻已違反私立學校法規定，將請校方追回鄭曾領的600多萬元專任董事薪資。
教育部引述私立學校法第30條規定，董事長、董事、監察人依捐助章程規定得支領報酬者為專任，不另支給出席費及交通費。專任董事不應就任其他專任職務，領取其他專任薪資或報酬。
針對健行科大事件，教育部指出，今年8月9日已請健行科大處理，就專任董事同時領有校外專職薪資者，追回他領取的薪資。教育部後續將等學校追回情形，列入獎補助參據。
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