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被指大鬧高嘉瑜現任男友亡母靈堂 前男友發聲：要他刪不雅片

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保護「高嘉瑜們」 多所大學將親密關係暴力納校規

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
立法委員高嘉瑜今早被媒體爆料遭到男友林秉樞家暴、幽禁2天。高嘉瑜本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。記者曾原信／攝影
立法委員高嘉瑜今早被媒體爆料遭到男友林秉樞家暴、幽禁2天。高嘉瑜本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。記者曾原信／攝影

立委高嘉瑜今天坦承遭男朋友家暴，涉嫌家暴的男友被網友起底，疑是正在就讀政治大學博士班的林秉樞。有網友問「學生對伴侶施暴，學校竟無法可管？」事實上，多所大學近年重視性暴力問題，台灣大學去年首度將親密關係納入學生獎懲辦法，台灣師範大學近日也修改辦法，盼規範學生。

2019年一名台大男生軟禁並毆打女友，女方申請保護令。校方發現此事無法可罰，去年3月在校務會議修正通過「學生個人獎懲辦法」，學生若有親密關係暴力行為，且經法院核發保護令或有具體事證，予以記小過；親密關係暴力行為情節嚴重，且經法院核發保護令或有具體事證，予以記大過。

當時的台大學務長沈瓊桃正好就是家暴防治專家，她表示，台灣有家庭暴力防治法，規範範圍也越來越廣，適用年齡已下修到16歲，就算是未結婚、未同居的親密關係伴侶也適用。家暴法清楚規範什麼是親密關係暴力，台大校規將以法院審查判定的親密關係暴力案為準。

修改學生獎懲辦法前，台大和不少大專校院一樣，已規定學生歐人或互毆，會按情節嚴重性，記以小過或大過。但沈瓊桃說，暴力樣態多，像是抓他頭髮、推他、抓他去撞牆等也應列入。

台灣師範大學學務長林玫君今天和本報分享，台師大重視性暴力議題，近期才修改學生獎懲辦法，將性騷擾、性侵害、性霸凌分成不同程度，由輕至重依序給予申誡、小過、大過懲處。

林玫君提到，參與修法的成員，也在過程中深入認識性暴力樣態。不少人原以為強制性交才是性侵害，事實上猥褻、觸碰也構成性侵害，只是程度較輕。

台大 家暴 性侵 高嘉瑜

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