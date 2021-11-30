全教產憂「生生用平板」要衝業績 教部強調不會設KPI

教育部日前推出數位學習精進計畫，目標是「生生用平板」，全國教育產業總工會（全教產）今天表示，教育部歷年來均在學習平台上，要求學校載具使用時數標準，已造成教學現場基層老師困擾，憂心「生生用平板」政策會使基層被迫刷績效。教育部則承諾，不會訂出使用時數的KPI（績效指標）。

教育部預計明年起連續四年投入共新台幣200億元經費，除了提升學校網路頻寬，預計於明年9月前增購61萬台平板電腦，偏遠學校生生「有」平板，非偏遠學校則是每6班補助1班，生生「用」平板，由教師依需求輪流借用。

全教產今天卻指出，教育部過去曾要求學校使用學習平台時數需達標，已造成基層教師困擾。例如教育部就曾建議台北市應加強推廣學生使用因材網，後來台北市還被迫擬定「台北市適性教學與因材網之學生應用獎勵計畫」，針對使用因材網時間最長、頻率最高者發放禮券，而非以成績進步為獎勵依據。

全教產憂心，明年「生生用平板」政策推動後，又會有一堆KPI要達成、一堆表格要填寫，恐加大基層教師的負擔，且對學生的學習、健康不見得有利。

教育部則澄清，現行數位學習推動，以鼓勵教師使用數位科技輔助教學，並提供示範教學策略與模式為主，從來沒有拿數位平台載具使用時數，作為學生獎勵或教師獎勵。

教育部說明，由於目前因各校的載具有限，為使校際間妥善調配運用，才會以每台載具使用時數每月20小時（平均每天1小時），作為各縣市訂定回收再分配機制的依據，並非以使用時數作為KPI。

教育部也承諾，111年度起推動「中小學數位學習精進方案」，行動載具配置將可滿足大多數學校使用需求，因此也不會以載具使用時數作為KPI。除了提供行動載具，並提升網路提升外，教育部也會同步充實數位內容。