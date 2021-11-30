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父身障母外配 廣明宮慈善會募16萬助罹癌國中生過難關

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
市議員施志昌(左二)、大甲廣明宮廣澤尊王慈善會等人，今天將這筆善款全數交給陳家人，希望陳同學能克服難關，戰勝病魔。圖／台中市議員施志昌服務團隊提供
市議員施志昌(左二)、大甲廣明宮廣澤尊王慈善會等人，今天將這筆善款全數交給陳家人，希望陳同學能克服難關，戰勝病魔。圖／台中市議員施志昌服務團隊提供

台中市就讀順天國中的陳姓同學罹患癌症，身障父親受疾病所苦，外籍配偶母親靠零工貼補家用，陳同學化療費用可觀，經濟陷入困境。市議員施志昌與中庄里里長莊明堯得知，由大甲廣明宮廣澤尊王慈善會募款16萬元，今拜訪陳同學住家並捐款，希望陳同學順利化療、戰勝病魔。

日前，施志昌與里長莊明堯得知陳同學罹癌，但因家境貧困，化療費用不堪負荷，經通報大甲廣明宮廣澤尊王慈善會，各界善心人士發起小額募款，救助此家庭。

施志昌表示，陳姓同學不幸罹患骨肉瘤，需化療醫療費用高，但因父親是身障者且長期從事粗重工作，多樣疾病纏身，外籍配偶的母親從事臨時工，貼補家用，家庭經濟負擔沈重，令人不捨。

大甲廣明宮廣澤尊王慈善會會長白雨鍵表示，了解此家庭狀況後，就發起小額募款，經數十名善心人士小額捐款，加上自己自掏腰包捐助一千元，共募得16萬元。

今天(30日)在施志昌等人帶領下，這筆善款全數交給陳家人，希望陳同學能克服難關，戰勝病魔，並弘揚廣澤尊王照顧弱勢的精神。順天國中也頒發感謝狀給廣明宮，期待各界的愛心能讓善舉流傳下去。

募款 身障者 捐款

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