快訊

第3劑疫苗最快明年1月1日開打 陳時中：沒有限制廠牌

虛擬下單賺紅利？詐團設「賣家幫」網站 假投資吸金近3千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

HTC捐北市近億元平板年限到 再利用重整後助偏鄉童

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
教育部規畫讓國中小學生在家用平板學習，取代厚重課本，減少小朋友的負擔，將投入200億元經費。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片
教育部規畫讓國中小學生在家用平板學習，取代厚重課本，減少小朋友的負擔，將投入200億元經費。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片

行政院長蘇貞昌日前表示將規劃發給所有學生1台平板電腦，達成「生生有平板」的目標。宏達電旗下所屬的「信望愛基金會」就曾贈與北市6所高中的高一師生每人1台平板電腦，教育局表示，這批載具年限到期後，一部分報廢，一部分交還HTC重新整理後支援偏鄉學校；另外，北市自105學年度起辦理行動學習智慧教學計畫，高中一至二年級已達補助100%的目標。

民國102年宏達電旗下所屬的「信望愛基金會」，捐贈台北市六所明星高中高一師生每人1台平板電腦，市價高達9000萬元，捐贈名單包括景美女中、建中、北一女、中山女中、師大附中與政大附中。

教育局表示，102年接受HTC捐贈行動載具，提升學校行動學習能量，其後載具年限到期，一部分報廢，一部分交還HTC重新整理後支援偏鄉學校學生學習，基此經驗，台北市自105學年度起辦理行動學習智慧教學計畫，由教育局補助學校採購載具進行創新教學。

教育局表示，今年目前各校行動載具數量，已達到全市國小三至六年級、國中七至八年級補助各校學生數30%，以及高中一至二年級補助100%的目標。

教育局 北市 偏鄉學校 蘇貞昌 生生有平板

延伸閱讀

王國材「不認同柯文哲做事不政治」 北市：尊重

美學執行長薪資9萬惹議 北市：較高薪資聘用優秀人選

興洋興天地 北市西區精華地段房價百萬內

北市12/1起陸空取締關渡平原露天燃燒 違者最高罰10萬

相關新聞

HTC捐北市近億元平板年限到 再利用重整後助偏鄉童

行政院長蘇貞昌日前表示將規劃發給所有學生1台平板電腦，達成「生生有平板」的目標。宏達電旗下所屬的「信望愛基金會」就曾贈與北...

培育國際競合優勢人才 南市教育局推多元資優教育17方案

台南市教育局為培育資優生成為具備國際競合優勢的人才，辦理區域性多元資優教育充實方案，今年共有10所國中小626名師生完成...

華語教學認證報考人數3年新低 12月31日寄成績單

教育部表示，今年的對外華語教學能力認證考試11月27、28日在台灣大學舉行完畢，共計1495人報考，12月31日寄發成績...

賴彥儒、彭裕鳳抱回金安獎 獲選績優導護教師、志工

今年交通部「金安獎」基隆市有兩人表揚，八斗高中生輔組長賴彥儒成立學生糾察隊，設「值星官」身體力行，並與警方合作提升通學安...

新科國中有竹市唯一校園攀岩場 教師們集訓考安檢證照

新竹市唯一一座校園攀岩場位於新科國中，今天（28日）學校展開師資特訓，由校長林燕玲領頭，要讓教師們考取安檢證照，並取得攀...

鑽石級綠建築！台南九份子國中小用空拍記錄興建歷程

台南市第1所包含國小、國中的九份子國民中小學新建校舍工程，歷經8百多天施工，在克服缺工、缺料和疫情影響下，日前完工。一般...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。