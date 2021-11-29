HTC捐北市近億元平板年限到 再利用重整後助偏鄉童

行政院長蘇貞昌日前表示將規劃發給所有學生1台平板電腦，達成「生生有平板」的目標。宏達電旗下所屬的「信望愛基金會」就曾贈與北市6所高中的高一師生每人1台平板電腦，教育局表示，這批載具年限到期後，一部分報廢，一部分交還HTC重新整理後支援偏鄉學校；另外，北市自105學年度起辦理行動學習智慧教學計畫，高中一至二年級已達補助100%的目標。

民國102年宏達電旗下所屬的「信望愛基金會」，捐贈台北市六所明星高中高一師生每人1台平板電腦，市價高達9000萬元，捐贈名單包括景美女中、建中、北一女、中山女中、師大附中與政大附中。

教育局表示，102年接受HTC捐贈行動載具，提升學校行動學習能量，其後載具年限到期，一部分報廢，一部分交還HTC重新整理後支援偏鄉學校學生學習，基此經驗，台北市自105學年度起辦理行動學習智慧教學計畫，由教育局補助學校採購載具進行創新教學。

教育局表示，今年目前各校行動載具數量，已達到全市國小三至六年級、國中七至八年級補助各校學生數30%，以及高中一至二年級補助100%的目標。