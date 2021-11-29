培育國際競合優勢人才 南市教育局推多元資優教育17方案

台南市教育局為培育資優生成為具備國際競合優勢的人才，辦理區域性多元資優教育充實方案，今年共有10所國中小626名師生完成17方案。其中新東國中結合機器人知識，指導鄰近國小學童體驗機器人課程，實踐服務學習。

教育局長鄭新輝今天表示，市府每年另外編列專款加碼經費，結合社區、大專院校、相關領域的學者專家參與課程及教學，於周末、寒暑假開設多元的課程活動，讓資優生或具潛能學生參與，擴充學習視野，以利互相學習、合作與交流。

麻豆國小結合美術、攝影、語文、電腦，推出「金馬大導演-屬於你獨一無二的定格動畫」。校長王誌鴻表示，學生從創思故事腳本、設計分鏡、思考拍攝角度等，透過小組合作，激發無限創意，進而體驗「實踐」夢想。

新化國小辦理生活與科學實驗活動，學生從做中學理解與應用科學原理，校長林佳慧分享學生製作多樣成品，如多多笛、氣球大聲公、動力橡皮車、手機微距鏡、瓶蓋棒球、投石器等，當「探索實作科學家」。

建興國中科學服務營行之多年，帶領資優生實際踏查，走出原本的生活圈。校長陳建和表示，科學服務營不僅提升資優生自身的知能，活動前導設計及進行中能學習合作及團隊精神，更能培養包容異己、社會參與的素養。