快訊

第3劑疫苗最快明年1月1日開打 陳時中：沒有限制廠牌

虛擬下單賺紅利？詐團設「賣家幫」網站 假投資吸金近3千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

培育國際競合優勢人才 南市教育局推多元資優教育17方案

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局推區域性多元資優教育充實方案，培育國際競合優勢人才。圖／南市教育局提供
台南市教育局推區域性多元資優教育充實方案，培育國際競合優勢人才。圖／南市教育局提供

台南教育局為培育資優生成為具備國際競合優勢的人才，辦理區域性多元資優教育充實方案，今年共有10所國中小626名師生完成17方案。其中新東國中結合機器人知識，指導鄰近國小學童體驗機器人課程，實踐服務學習。

教育局長鄭新輝今天表示，市府每年另外編列專款加碼經費，結合社區、大專院校、相關領域的學者專家參與課程及教學，於周末、寒暑假開設多元的課程活動，讓資優生或具潛能學生參與，擴充學習視野，以利互相學習、合作與交流。

麻豆國小結合美術、攝影、語文、電腦，推出「金馬大導演-屬於你獨一無二的定格動畫」。校長王誌鴻表示，學生從創思故事腳本、設計分鏡、思考拍攝角度等，透過小組合作，激發無限創意，進而體驗「實踐」夢想。

新化國小辦理生活與科學實驗活動，學生從做中學理解與應用科學原理，校長林佳慧分享學生製作多樣成品，如多多笛、氣球大聲公、動力橡皮車、手機微距鏡、瓶蓋棒球、投石器等，當「探索實作科學家」。

建興國中科學服務營行之多年，帶領資優生實際踏查，走出原本的生活圈。校長陳建和表示，科學服務營不僅提升資優生自身的知能，活動前導設計及進行中能學習合作及團隊精神，更能培養包容異己、社會參與的素養。

資優生 教育局 台南 鄭新輝

延伸閱讀

因應台商回流 龔明鑫：投資台灣方案會加碼

桃市防疫計程車將增至900輛 市府：全台數量最多

桃園低碳環保績優鄰里 保生里護藻礁現三接方案不完美

南市年度亮點排球場完工 強化學校訓練資源

相關新聞

科會辦編44億元預算挨轟球員兼裁判 科技部長承諾改善

科技部規畫改回國科會來提升跨部會溝通品質，多名立委呼籲行政院科技會報辦公室退場，以免與未來的國科會功能重疊。但按科技部編...

HTC捐北市近億元平板年限到 再利用重整後助偏鄉童

行政院長蘇貞昌日前表示將規劃發給所有學生1台平板電腦，達成「生生有平板」的目標。宏達電旗下所屬的「信望愛基金會」就曾贈與北...

培育國際競合優勢人才 南市教育局推多元資優教育17方案

台南市教育局為培育資優生成為具備國際競合優勢的人才，辦理區域性多元資優教育充實方案，今年共有10所國中小626名師生完成...

華語教學認證報考人數3年新低 12月31日寄成績單

教育部表示，今年的對外華語教學能力認證考試11月27、28日在台灣大學舉行完畢，共計1495人報考，12月31日寄發成績...

賴彥儒、彭裕鳳抱回金安獎 獲選績優導護教師、志工

今年交通部「金安獎」基隆市有兩人表揚，八斗高中生輔組長賴彥儒成立學生糾察隊，設「值星官」身體力行，並與警方合作提升通學安...

新科國中有竹市唯一校園攀岩場 教師們集訓考安檢證照

新竹市唯一一座校園攀岩場位於新科國中，今天（28日）學校展開師資特訓，由校長林燕玲領頭，要讓教師們考取安檢證照，並取得攀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。