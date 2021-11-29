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華語教學認證報考人數3年新低 12月31日寄成績單

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今年的對外華語教學能力認證考試11月27、28日在台灣大學舉行完畢，共計1495人報考，創3年新低。本報資料照片
今年的對外華語教學能力認證考試11月27、28日在台灣大學舉行完畢，共計1495人報考，創3年新低。本報資料照片

教育部表示，今年的對外華語教學能力認證考試11月27、28日在台灣大學舉行完畢，共計1495人報考，12月31日寄發成績單。按統計，2019年有1837人報考教育部對外華語教學能力認證考試創新高，而後逐年降低，今年報考人數是近3年新低。

教育部表示，考試首日進行「國文」、「漢語語言學」、「華語文教學」、「華人社會與文化」4科目筆試，次日舉行「華語口語與表達」科目考試，分10場次採口說錄音答題方式進行。2天考試都無重大違規事項，順利舉行完畢。

國際司說，已在官網公告筆試科目題目、選擇題標準答案及「華語口語與表達」題目，應考人若對公布答案有疑義，請依教育部「對外華語教學能力認證考試試題答案疑義提出注意事項」規定，在測驗試題答案公布隔日起3日內，也就是12月1日以前提出，以郵戳為憑。為求時效，可先傳真到台灣大學教務處研究生教務組，傳真號碼（02）2363-4383。

一名華語從業人員表示，對外華語教學能力認證考試只有紙筆測驗和口試，不考教學，效力有限。目前僅國內大專校院華語中心、教育部推動的華語教師計畫，徵才時要看證；私人機構或國外單位，都是憑教學功力找老師。

台灣師範大學華語文教學系主任蔡雅薰說，台灣若真的要長久培育華語教師，應安排學生取得有效力的國際認證。新加坡、香港的國際中小學數量攀升，提高華語教師需求；這些學校找老師看的是國際文憑教師證照，發證機構在瑞士日內瓦，取得證照就能在這些國際學校教書。

華語 教育部

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