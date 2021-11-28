賴彥儒、彭裕鳳抱回金安獎 獲選績優導護教師、志工
今年交通部「金安獎」基隆市有兩人表揚，八斗高中生輔組長賴彥儒成立學生糾察隊，設「值星官」身體力行，並與警方合作提升通學安全，獲選為績優導護老師。暖暖國小導護志工隊長彭裕鳳護送學生安全通過馬路，20年如一日，獲選為績優導護志工。
基市府教育處今天表示，賴彥儒和彭裕鳳在26日出席金安獎頒獎典禮，接受表揚。市府感謝兩人的奉獻與付出，讓學生能在平安快樂的環境中成長，期待更多導護老師及志工加入守護基隆學子交通安全行列。
賴彥儒表示，接任學校生輔組長職務後，便構思如何讓學生上下學更安全和順暢。首先成立八斗高中第1支學生糾察隊，並設立值星官制度，藉由值星身體力行，讓學生得以從生活中學習解決問題的能力，學生參與學校公共事務也有助提升對學校的責任感、榮譽心及認同感。
八斗高中同時加強導護人力、添購導護器具，另與警二分局八斗子派出所保持聯繫，請警員協助完善導護狀況，提升通學安全。
彭裕鳳說，每個孩子都是家長的寶貝，交通事故經常發生，威脅學生安全，她覺得自己應該能為孩子們做點什麼。20年來擔任志工期間，她在上下學時段到校門口或通學要道路口，護送學生安全通過馬路，覺得很有成就感。
彭裕鳳擔任學校導護志工隊長，主動參加交通安全研習，經常鼓勵其他志工分享值勤心得、說出建言，藉此交流更多面向的服務經驗，增進志工交通安全知能，提升導護現場應變效能，讓學生通學安全更有保障。
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