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新科國中有竹市唯一校園攀岩場 教師們集訓考安檢證照

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新科國中擁有目前新竹市唯一一座校園攀岩場，學校也希望透過攀岩課程讓學生學會突破自我。圖／市府提供
新科國中擁有目前新竹市唯一一座校園攀岩場，學校也希望透過攀岩課程讓學生學會突破自我。圖／市府提供

新竹市唯一一座校園攀岩場位於新科國中，今天（28日）學校展開師資特訓，由校長林燕玲領頭，要讓教師們考取安檢證照，並取得攀岩課程的確保員資格，未來希望讓攀岩成為戶外教育課程，使學生有更多探索自我的方向。

校長林燕玲表示，這次的集訓是爭取到台師大舉辦的戶外探索師資增能研習，因此她領頭帶領全校多名老師一起參與特訓，希望老師們通過考核後，即可擔任攀岩課程的確保員，讓更多其他國中小學的師生，能夠更放心組團來新科國中體驗攀岩，她說「確保員不只是在地面拉著攀岩者，更是在過程中給予支持陪伴」。

學務主任李怡萱表示，攀岩安檢卡考核課程包含攀岩場設施介紹、器材的正確使用、攀爬與墜落的合宜反應、安全風險管理意識、繩結打法、實際操作等學習；童軍教師謝孟育則說，攀岩能夠引導學生突破自我、克服恐懼。

教育處表示，新竹市多所國中小積極推動戶外課程，讓學生走出教室，走進戶外，疫情期間只能線上教學，但疫情趨緩，學習也將不再侷限於家中或教室，不過也提醒各位學生，在課程進行中，仍需全程戴口罩、勤洗手、注意體溫變化，共用器材落實清消工作，讓師生在健康安全的狀況下，一樣擁有充實的學習經驗。

疫情 新竹 安檢

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