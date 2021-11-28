鑽石級綠建築！台南九份子國中小用空拍記錄興建歷程

台南市第1所包含國小、國中的九份子國民中小學新建校舍工程，歷經8百多天施工，在克服缺工、缺料和疫情影響下，日前完工。一般學校都採PU跑道，但九份子設草地操場，呼應低碳社區的需求；並且用空拍機記錄從無到有過程，更顯不一樣。

教育局長鄭新輝表示，九份子重畫區為全國第1個低碳示範社區，同時因應9年一貫課程，設立全市第1所國民中小學，除解決現有周邊社區國中、小學生跨區就讀問題，也滿足未來重畫區發展後，人口增加衍生的學生就讀需求。

九份子國民中小學於今年4月1日正式設校，如期在9月1日開學，包含操場等部分工程也在日前全數完成。九份子國中小校長康晉源表示，九份子重劃區引進生態工法建構台南市生態低碳親水示範區，該校是九份子低碳社區的指標性工程，完工之後，將是符合九項綠建築指標的鑽石級綠建築，因此規畫之初即用草地活動場取代一般PU跑道操場，以呼應低碳社區的精神。

從開工整地開始，就用空拍機同步記錄九份子國中小的興建過程，經歷603次飛行，飛行里程432公里的影像紀錄，讓全體師生與社區家長民眾，一同見證學校從無到有的歷史，建立共同的記憶與情感連結。