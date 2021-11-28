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鑽石級綠建築！台南九份子國中小用空拍記錄興建歷程
台南市第1所包含國小、國中的九份子國民中小學新建校舍工程，歷經8百多天施工，在克服缺工、缺料和疫情影響下，日前完工。一般學校都採PU跑道，但九份子設草地操場，呼應低碳社區的需求；並且用空拍機記錄從無到有過程，更顯不一樣。
教育局長鄭新輝表示，九份子重畫區為全國第1個低碳示範社區，同時因應9年一貫課程，設立全市第1所國民中小學，除解決現有周邊社區國中、小學生跨區就讀問題，也滿足未來重畫區發展後，人口增加衍生的學生就讀需求。
九份子國民中小學於今年4月1日正式設校，如期在9月1日開學，包含操場等部分工程也在日前全數完成。九份子國中小校長康晉源表示，九份子重劃區引進生態工法建構台南市生態低碳親水示範區，該校是九份子低碳社區的指標性工程，完工之後，將是符合九項綠建築指標的鑽石級綠建築，因此規畫之初即用草地活動場取代一般PU跑道操場，以呼應低碳社區的精神。
從開工整地開始，就用空拍機同步記錄九份子國中小的興建過程，經歷603次飛行，飛行里程432公里的影像紀錄，讓全體師生與社區家長民眾，一同見證學校從無到有的歷史，建立共同的記憶與情感連結。
康晉源感謝建築師劉木賢、偉基營造與久陽水電團隊的齊心合作，克服施工、天候和疫情等各種困難，如期如質打造九份子成為美輪美奐且具備多元教學空間的永續生態校園，符應社區民眾多年來的期待。
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