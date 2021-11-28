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南市教育局秋冬抗憂 「幸」福培力心溫暖

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局學生輔導諮商中心製作「心能力2.0幸運憂轉心能力-秋冬抗憂篇」系列圖卡，提升學生的秋冬防禦力，讓憂鬱免疫。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局學生輔導諮商中心製作「心能力2.0幸運憂轉心能力-秋冬抗憂篇」系列圖卡，提升學生的秋冬防禦力，讓憂鬱免疫。記者鄭惠仁／攝影

秋冬季節是需要預防心理疾病的季節，易出現憂鬱、拒學，需要親友與師長的關懷。台南市教育局學生輔導諮商中心製作「心能力2.0幸運憂轉心能力-秋冬抗憂篇」系列圖卡，提升學生的秋冬防禦力，讓情緒紓緩、憂鬱免疫。

教育局長鄭新輝今天表示，影響學生的壓力多，不單是課業，還有家庭、人際與身心議題等需要面對，憂鬱情緒若長期無法緩解，往往會變成嚴重的自殘等令人痛心的社會案件。因此，秋冬時節除了加強學校輔導的力量外，也須連結相關網絡的資源，成為支持學生的力量。

此次製作的心能力系列圖卡，主題是「幸運憂轉」，從「幸」福培力心溫暖、「運」動習慣心充能、「憂」鬱陪伴心連結、「轉」念信仰心光明，堤供有效策略；同時規畫心能力養成的4大計畫，並設計相關的活動學習單，讓學生體驗後，記錄快樂回憶，寫成幸福筆記，適度的抒發心情並與人分享，轉換思考帶來新視野。

學生輔諮中心主任吳永清表示，該中心將陸續推出心能力系列圖卡，幫助學生舒展身心，也協助學校做好2級預防工作。

憂鬱 教育局

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