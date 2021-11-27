根與芽動物嘉年華 六百多師生齊聚台南沙崙綠能示範場

長榮大學與國際珍古德根與芽協會、台南市教育局、環保局下午在歸仁沙崙綠能科技示範場舉辦「2021根與芽動物嘉年華活動」，台南20所學校師生、民眾600多人參加。

活動由各校展示台灣保育類生物解說及闖關遊戲，並設計好夯綠生活體驗活動，包括彩虹兔姊姊說綠能繪本、太陽能爆米花、魚菜共生、環保集點推廣、綠色循環經濟及在地小農產品展售等40個攤位，以休閒娛樂讓參與民眾更貼近生活環保，實踐推動綠能生活目標。

黃偉哲表示，台南積極努力發展再生能源，重視環境保育，期能提供市民更美好生活；感謝長榮大學2014年至今主辦國際根與芽動物嘉年華活動，與台南學童一起倡導環境保育意識，參加學校師生人數年年增加，顯示台南市民眾對愛護地球、保護環境的意識逐年提升。

長榮大學校長李泳龍表示，「根與芽動物嘉年華」已舉辦7年，依循珍古德博士關懷環境、關懷社區、關懷動物的精神，從入校推廣教育到環保藝術創作再到主活動日的呈現，都希望讓參與的學童及民眾體會不同面向的友善居住環境實踐行動，落實該校長期以來關注社會責任及生態正義的重要面向。

珍古德根與芽協會執行長郭雪貞說，根與芽計畫的精神就是從根開始發芽，培育更多小朋友愛護動物，希望小朋友多認識台灣的動物。