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境外生單日增9例確診 校園累計總數達891例

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部更新全國學校學生確診案例統計，大專及高中境外移入共增9名確診，累計確診學生共891人。本報資料照片
教育部更新全國學校學生確診案例統計，大專及高中境外移入共增9名確診，累計確診學生共891人。本報資料照片

國內疫情趨緩，但境外移入個案比例仍高，截至昨日下午5時30分，教育部更新全國學校學生確診案例統計，大專及高中境外移入共增9名確診，累計確診學生共891人。

根據教育部最新統計，從今年4月20日到11月26日下午5時30分，共有891名學生染疫，其中722名是本土案例，169名境外移入，較昨天同一時間公布統計增加9境外，分別為1名高中生與8名大專學生；若以教育階段區分，大專校院共370名案例、高中128名、國中114名、國小190名、幼兒園89名。

不過，教育部目前只開放110學年共約1萬4000名獲得華語文獎學金的境外生申請入境，另有5000多名非獎學金生盼自費來台學華語，卻未獲准入境。教育部長潘文忠日前表示，目前已有1萬3000名華語生入境，接下來將針對非華語獎學金學生，提出專案計畫報請指揮中心同意，希望能在明年3月，讓這些境外生返台學習。

教育部 華語

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