全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎 名單出爐
北市大進修推廣部主辦的全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎，得獎名單出爐，10個團隊獲標竿獎、22個團隊獲特優獎，從260個隊伍中脫穎而出。
台北市立大學今天發布新聞稿指出，今年共260件方案進入決審，其中學校經營創新類組有61件，教學創新類組有199件方案。
由每個類組領域前10% 評選為特優獎，再從所有特優獎方案中評選出1件為標竿獎，能在今年260件參賽隊伍中脫穎而出的10件標竿獎與22件特優獎作品實屬難能可貴。
其中10個標竿獎團隊可各獲新台幣2萬元禮券，22件特優獎團隊則可各獲8000元禮券。
參賽主題學校經營創新類包含校務經營與革新、課程領導與教師專業發展、 學生多元學習與效能、校園營造與資源運用。
教學創新類包含本國語文、外國語文、數學、社會、健康與體育、藝術與人文、自然與生活、綜合活動、幼兒教育，共12類。
北市大指出，學校教育面對思考與創新之趨勢，教學目標轉變，經營策略與教學方法也應隨之變革，本活動正是為了響應此趨勢，結合KDP國際教育榮譽學會（Kappa Delta Pi, International Honor Society inEducation）榮譽會員國際授證，鼓勵學校經營者與教師求新求變，開創出教育界的嶄新氣象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言