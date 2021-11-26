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全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎 名單出爐

中央社 / 台北26日電

北市大進修推廣部主辦的全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎，得獎名單出爐，10個團隊獲標竿獎、22個團隊獲特優獎，從260個隊伍中脫穎而出。

台北市立大學今天發布新聞稿指出，今年共260件方案進入決審，其中學校經營創新類組有61件，教學創新類組有199件方案。

由每個類組領域前10% 評選為特優獎，再從所有特優獎方案中評選出1件為標竿獎，能在今年260件參賽隊伍中脫穎而出的10件標竿獎與22件特優獎作品實屬難能可貴。

其中10個標竿獎團隊可各獲新台幣2萬元禮券，22件特優獎團隊則可各獲8000元禮券。

參賽主題學校經營創新類包含校務經營與革新、課程領導與教師專業發展、 學生多元學習與效能、校園營造與資源運用。

教學創新類包含本國語文、外國語文、數學、社會、健康與體育、藝術與人文、自然與生活、綜合活動、幼兒教育，共12類。

北市大指出，學校教育面對思考與創新之趨勢，教學目標轉變，經營策略與教學方法也應隨之變革，本活動正是為了響應此趨勢，結合KDP國際教育榮譽學會（Kappa Delta Pi, International Honor Society inEducation）榮譽會員國際授證，鼓勵學校經營者與教師求新求變，開創出教育界的嶄新氣象。

北市 禮券 體育

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