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學校營養午餐出現烤焦黑豆乳雞！ 校方致歉

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
旗山國小營養午餐做豆乳雞，因火候沒控制好過於焦黑，被PO網熱議。圖／翻攝自臉書
旗山國小營養午餐做豆乳雞，因火候沒控制好過於焦黑，被PO網熱議。圖／翻攝自臉書

高市旗山國小營養午餐供應「豆乳雞」，老師掀鍋看傻眼，整鍋像烤焦的木炭，這鍋黑豆乳雞被PO上網，掀起熱議。校方表示，因使用的豆乳較黑，加上第一鍋處理得較過火，才會導致比較焦熟，對此感到相當抱歉。

有民眾將一鍋焦黑的雞肉照片PO上臉書「旗山大小事」，引起網友熱列討論，這鍋焦黑的雞肉是旗山國小供應鄰近小校的營養午餐菜色之一，旗山國小校長李紋勝表示，營養師首次試新菜，選比較深色的豆乳製成，第一鍋比較焦熟，檢查無恙，但運送到圓潭小時，可能車程中悶更熟，第二鍋顏色就恢復正常。

旗山國小每天要準備900人份午餐，供應鄰近其他兩所學校，學校說，新菜色豆乳雞採新鲜雞丁塗抹豆乳酱，油炸製成，食材合格新鲜，只是第1批油炸出現焦黑，確有疏失。以後會要求廚房控溫，出餐前再確認餐點，除此下周三也會加一 道餐點，做為補償。

營養午餐

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