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首屆圖書館事業貢獻獎頒獎 特殊貢獻獎從缺

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今天舉行第一屆圖書館事業貢獻獎頒獎典禮。記者趙宥寧／攝影
教育部今天舉行第一屆圖書館事業貢獻獎頒獎典禮。記者趙宥寧／攝影

教育部今天舉行第一屆圖書館事業貢獻獎頒獎典禮，共有17名獲獎者，其中，桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲獲地方首長獎；「標竿圖書館獎」獲獎者包含佛教專門圖書館，他們希望藉圖書館做國民外交；另外，首屆特殊貢獻獎又分為個人及團體，雖有人報名，但評審衡酌貢獻度不夠顯著，因此從缺。

教育部長潘文忠今在典禮致詞時表示，圖書館是國家發展文化底蘊的基地，不僅創造書香社會，也是提高國人閱讀的重要一步。他說，教育部過去每兩年舉辦一次「圖書館傑出人士貢獻獎」選拔，今年則延續此精神，並提升至「部」層級，設置「圖書館事業貢獻獎」，獎項包含「地方首長獎」、「標竿圖書館獎」、「傑出圖書館主管獎」、「傑出圖書館館員獎」及「特殊貢獻獎」等五大獎項，每兩年辦理一次。

潘文忠也說，過去多著眼於公共圖書館，但圖書館事業也陸續推廣至各級學校、館所，若有願意為圖書館事業努力的，都應當被肯定。

值得一提的是，位於阿里山下的香光尼眾佛學院圖書館獲「標竿圖書館獎」，是唯一獲獎的專門圖書館，也是唯一獲獎的佛教單位。起初只是提供佛學院內部使用，1997年後基於資源共享，對外開放服務社會大眾，並加入全國圖書書目資訊網，參與合作編目，並建立一套佛書分類法，有助於佛學學術發展及資源典藏。

香光尼眾佛學院館長釋自衍表示，過去傳統藏經樓以收藏、整理圖書為主，當今數位圖書館時代，也建立多種特色佛學數位資源，並協助其他佛教圖書館建置期刊聯合目錄、佛教館藏聯合書目，也舉辦全國圖書館研討會，過去也曾向國際交流，希望藉圖書館來做國民外交。

另外，「傑出圖書館館員獎」獲獎者多為公立圖書館或是校園圖書館代表，中國鋼鐵股份有限公司圖書館管理師孫玲俐是唯一民間單位獲獎者。

孫玲俐畢業於台大圖書館學系，她在中鋼圖書館服務至今已40年，推動中鋼圖書館轉型為自動化、數位化、網路化、行動化的技術資訊中心，也替鋼鐵專業領域提供資訊加值的創新服務，每月也編撰《鋼鐵技術情報分析》、《日韓鋼廠動態報導》等電子報，提供中下游產業界重要參考資訊。

她受訪時表示很榮幸獲獎，在推動數位化過程中，確實也碰上不少挑戰。但她認為，人要不斷與時俱進，並感謝中鋼長期對圖書館的重視與支持，讓她能發揮所學、貢獻一己之力，預計將於明年退休。

●「第一屆教育部圖書館事業貢獻獎」各獎項獲獎名單：

標竿圖書館獎：

香光尼眾佛學院圖書館

高雄市立圖書館總館

國立公共資訊圖書館

國立成功大學圖書館

新北市立北大高級中學圖書館

台北市立圖書館西湖分館

傑出圖書館館員獎：

方靜如圖書館員（國立成功大學圖書館）

吳芸綾秘書（台南市立圖書館）

林淑芳研究助理（新北市立圖書館）

孫玲俐管理師（中國鋼鐵股份有限公司圖書館）

蔡靜怡組員（國立台灣圖書館）

傑出圖書館主管獎：

王錦華館長（新北市立圖書館）

李宜容主任（國家圖書館）

張曉玲館長（台中市立圖書館）

楊智晶館長（南台科技大學圖書館）

地方首長獎：

黃偉哲市長（台南市政府）

鄭文燦市長（桃園市政府）

「傑出圖書館館員獎」獲獎者多為公立圖書館或是校園圖書館代表，中國鋼鐵股份有限公司圖書館管理師孫玲俐是唯一民間單位獲獎者。記者趙宥寧／攝影
「傑出圖書館館員獎」獲獎者多為公立圖書館或是校園圖書館代表，中國鋼鐵股份有限公司圖書館管理師孫玲俐是唯一民間單位獲獎者。記者趙宥寧／攝影
位於阿里山下的香光尼眾佛學院圖書館獲「標竿圖書館獎」，館長釋自衍表示，希望藉圖書館來推動國民外交。記者趙宥寧／攝影
位於阿里山下的香光尼眾佛學院圖書館獲「標竿圖書館獎」，館長釋自衍表示，希望藉圖書館來推動國民外交。記者趙宥寧／攝影

圖書館 教育部

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