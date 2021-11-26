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體育署長懸缺85天找嘸人 林騰蛟繼續代理
體育署前署長張少熙今年9月2日請辭後歸建台灣師範大學，由常務次長林騰蛟暫代署長三個月至12月1日，但署長懸缺至今已85天，仍未找到合適人選。教育部今天表示，至新任署長到任前，教育部將簽報行政院續由林騰蛟代理，確保體育署業務順利推動。
東京奧運商務艙風波讓張少熙請辭，教育部長潘文忠今年9月被問及此事時，表示張少熙表達辭意後相當堅決，但仍盡心投入東京奧運，賽期間在會場來回往返2000多公里路。至於新人事規畫，潘文忠當時則把手指尖放在太陽穴上轉，比出「傷腦筋」的手勢，並說一定會積極尋覓人選。
體育署長懸缺至今已85天，眼看林騰蛟暫代署長三個月時限就快到了，據了解，教育部至今尚未徵詢到合適人選。教育部表示，目前暫由教育部負責督導體育署業務的林騰蛟代理至12月1日，至於12月1日後至新任署長到任前，教育部將簽報行政院，續由林騰蛟代理，確保體育署業務順利推動。
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