新北美國學校校際交流 到金山國小辦暖暖感恩節音樂會

新北市林口區美國學校的（AAIA）校長Mr.Stephen Cravak今天帶領30多名管弦樂社團師生，到金山國小舉辦感恩節音樂會，演奏多首學生耳熟能詳的迪士尼金曲，傳遞溫暖與關懷，透過校際交流體驗異國感恩節文化。

新北教育局表示，透過音樂互動校際交流，讓新北校園充滿著濃濃的感恩溫暖氛圍。音樂會現場除了音樂演奏，新北美國學校管弦樂團員還化身阿拉丁、茉莉公主及魔毯等迪士尼電影角色，帶領金山國小一年級小朋友進入世界音樂。穿插有獎徵答融入英語教學，希望透過小朋友們熟悉的迪士尼人物及音樂，能孩子們更親近音樂，學習英文。

Mr. Cravak說，新北美國學校是新北市第一所美國學制的外僑學校，學校保有美國傳統習俗，每年感恩節有兩項重要傳統，一是學生社團發起物資募捐活動，鼓勵師生家長共同響應，捐贈弱勢團體。二是舉行年度感恩節慈善音樂會，透過音樂關懷社區。

新北美國學校期盼藉由到偏鄉辦理感恩節音樂表演，能讓學生們學習到關懷社會、感恩惜福，寒冬將近時節透過有意義的活動，把愛與關懷傳送到每一個角落。

金山國小校長顏顯權表示，感謝新北美國學校帶來精采的音樂表演及互動，讓偏鄉孩子能夠體驗學習到西方國家的文化，培養孩子的感恩心，也增加音樂欣賞的機會，培養藝術人文素養。