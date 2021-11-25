雲林首批機器人美語教師 進駐飛沙國中超受歡迎

偏鄉美語老師不足，補習班也少，更不用說聘請外師，雲林縣第1所引進AI機器人美語老師的四湖鄉飛沙國中，獲縣府支持補助並和台南大學合作，引進適合國中的機器人教學，學生為可愛的機器人取了名字，互動良好，突破勇於說美語的隔閡，成效卓著。

「I Love Cabey！」雲林縣第1批AI機器人美語教師，1個多月前「應聘」進駐四湖鄉飛沙國中，5位可愛的小小教師，受到師生熱切歡迎，還幫他們取名為「Cabey」，機器人美語教師不僅解決了偏鄉的美語「老師荒」，也帶給孩子許多學美語的歡樂。

校長陳昭龍說，偏鄉聘不到美語教師，更沒有補習班或外師可供學生加強美語研習，加上偏村孩子個性羞澀，不敢開口說美語，於是向縣府爭取獲補助約21萬元，再與台南大學合作提供5位機器人美語專任教師。

老師透過Ipad與機器人程式連線，滿足學生教學所需，依孩子美語程度進行對話，說對了，機器人還會鼓勵孩子「你很棒！」，說錯了也沒人會笑，讓孩子更放膽開口學習，陳昭龍說，一個多月下來已見成效，機器人教師成了全校102個學生的共同好友。