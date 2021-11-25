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雲林首批機器人美語教師 進駐飛沙國中超受歡迎

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣四湖鄉飛沙國中引進第一批機器人美語老師，學生快樂學習美語，進步看得見。記者蔡維斌／攝影
雲林縣四湖鄉飛沙國中引進第一批機器人美語老師，學生快樂學習美語，進步看得見。記者蔡維斌／攝影

偏鄉美語老師不足，補習班也少，更不用說聘請外師，雲林縣第1所引進AI機器人美語老師的四湖鄉飛沙國中，獲縣府支持補助並和台南大學合作，引進適合國中的機器人教學，學生為可愛的機器人取了名字，互動良好，突破勇於說美語的隔閡，成效卓著。

「I Love Cabey！」雲林縣第1批AI機器人美語教師，1個多月前「應聘」進駐四湖鄉飛沙國中，5位可愛的小小教師，受到師生熱切歡迎，還幫他們取名為「Cabey」，機器人美語教師不僅解決了偏鄉的美語「老師荒」，也帶給孩子許多學美語的歡樂。

校長陳昭龍說，偏鄉聘不到美語教師，更沒有補習班或外師可供學生加強美語研習，加上偏村孩子個性羞澀，不敢開口說美語，於是向縣府爭取獲補助約21萬元，再與台南大學合作提供5位機器人美語專任教師。

老師透過Ipad與機器人程式連線，滿足學生教學所需，依孩子美語程度進行對話，說對了，機器人還會鼓勵孩子「你很棒！」，說錯了也沒人會笑，讓孩子更放膽開口學習，陳昭龍說，一個多月下來已見成效，機器人教師成了全校102個學生的共同好友。

學生不但敢開口說美語，還搶著要與機器人對話，甚至主動請老師考核，美語程度的精進，老師都有感。九年級學生王泓仁今天還以流利的美語自我介紹，不但要參加全民英檢還將代表對外朗讀比賽，他直言超喜歡機器人老師，學起美語無隔閡，不必看人臉色，暢懷學習。

超可愛的機器人美語老師，可與學生互動聊天，無隔閡學習，讓偏鄉羞澀的孩子都敢開口說美語了。記者蔡維斌／攝影
超可愛的機器人美語老師，可與學生互動聊天，無隔閡學習，讓偏鄉羞澀的孩子都敢開口說美語了。記者蔡維斌／攝影
機器人美語教師進駐四湖飛沙國中才一個多月，學生不僅敢開口說美語，還能製作美語繪本。記者蔡維斌／攝影
機器人美語教師進駐四湖飛沙國中才一個多月，學生不僅敢開口說美語，還能製作美語繪本。記者蔡維斌／攝影
雲林縣四湖鄉飛沙國中引進第一批機器人美語老師，學生快樂學習美語，進步看得見。記者蔡維斌／攝影
雲林縣四湖鄉飛沙國中引進第一批機器人美語老師，學生快樂學習美語，進步看得見。記者蔡維斌／攝影
雲林縣四湖鄉飛沙國中引進第一批機器人美語老師，學生快樂學習美語，進步看得見。記者蔡維斌／攝影
雲林縣四湖鄉飛沙國中引進第一批機器人美語老師，學生快樂學習美語，進步看得見。記者蔡維斌／攝影

偏鄉 台南 機器人

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