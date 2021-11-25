亞大主辦台灣印尼高等教育論壇 今邀唐鳳演講

亞洲大學與我國駐印尼代表處今明兩天舉辦第六屆台灣印尼高等教育論壇，論壇主題是「高等教育在數位科技、新常態和全球化時代的挑戰與機會」。不但邀請行政院政務委員唐鳳專題演講，另由12名校長與專家學者進行6場論壇，吸引台印112所大學參加，200多人視訊與會，盛況空前。

教育部次長劉孟奇與印尼教育部高教總司司長倪讚 (Nizam) 分別致詞，稱許台印高校合作邁入新的里程。我國駐印尼代表處代表陳忠，和印尼駐台北代表處代表章溥帝(Budi Santoso) 也分別表示，欣見雙邊學術關係的積極發展。

此次論壇，台灣有台、清、陽明交大、中央、中醫大等58所大學參加，印尼方面有Airlangga、Brawijaya、Jember等54所大學參與，由各大學校長、副校長出席。

主辦的亞洲大學校長蔡進發說，論壇主題是「高等教育在數位科技、新常態和全球化時代的挑戰與機會」。新冠疫情改變了教育諸多現象，凸顯數位學習在全球化的重要性，因此邀請政務委員唐鳳專題演講。

蔡進發說明，另由台、印12名校長與專家學者談論：雙方人才培育的經驗、後疫情的教育新常態、全球化下的數位教學新貌、元宇宙的新學習等六場論壇，對高等教育所面臨的挑戰與機會，提供了當代的新視野。

亞洲大學國際學院院長陳英輝表示，大會還安排一場6人圓桌座談，就論壇發表回餽意見。另台灣有22所大學，和印尼25所大學，互簽110項學術合作備忘錄。

教育部國際及兩岸司長李彥儀說，欣見台印高校長期交流，並期待有更多合作夥伴，開展多元面向的學術合作。