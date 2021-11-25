教部拚4年建置2400個數位學習實驗班 最快明年9月試辦

行政院今天喊出4年200億元，將藉由三項子計畫達成「班班有網路、生生用平板」目標，預計明年9月前購置61萬台平板載具，另將持續提升網路效能。而繼台北市上月擴大試辦「學生自備載具（BYOD）到校學習計畫」，教育部也打算明年推動數位學習實驗班，每年推600班，並以中小學偏遠學校為優先，讓學生可把平板借回家，或是讓學生把載具帶來校園一起數位學習，該政策最快明年9月上路。

行政院長蘇貞昌今天在行政院會聽取教育部報告「推動中小學數位學習精進方案」，蘇揆裁示准予備查。教育部今天下午舉行記者會說明政策細節，教育部資科司長郭伯臣表示，除了購置61萬台平板並發配各縣市，明年起將連續四年補助12.53億元，包含提供縣市學校到縣市網路中心頻寬提升的電信費，並建置中央與縣市輔導團，補助老師研習，另還有科技導入學習扶助，課後學習照顧班等經費。

實際上，過去已有多個縣市或民間團體，補助或贈送偏遠學校平板，台北市上月也喊出擴大試辦「學生自備載具（BYOD）到校學習計畫」，甚至已經可在班級內做到「一生一平板」。如今教育部承諾將於明年9月前購置61萬台平板，部長潘文忠則強調，偏校每生一台、非偏校每六班補助一班這是基本原則，若各縣市已有既定數量的平板，再加上教育部補助的平板，等同是可擴大辦理。

教育部也擬推動兩類型數位學習實驗班，預計每年推600班，四年共2400班，並以中小學偏鄉學校優先。郭伯臣說明，這兩類分別為鼓勵學生自帶載具到校（BYOD，Bring Your Own Device）與帶載具回家學習（THSD，Take-Home Student Device），強化數位科技與課後扶助應用並透過運用遠距陪伴學習與跨校共學。

不過，台北市的試辦計畫才遭家長、議員質疑資源哪來，也憂心孩子3C上癮、用眼過度。郭伯臣則強調，會先與家長溝通，載具管理系統（MDM）能讓教師掌握學生使用平板的情況，包含使用哪些平台、觀看哪些影片、觀看過程暫停、快轉等情形，也能限制使用平台，避免瀏覽不適齡內容，若學生夜間使用，也可藉由此系統強制關機。若家庭是自備載具，也可免費匯入MDM系統，協助家長管理。

外界好奇這項政策恐損及學生視力，郭伯臣則強調，國健署推動「護眼123」建議，用眼三十分鐘休息十分鐘；教育部過去也推動科技輔助學習，包含學生自學、組內共學、組間互學與教師導學，若每堂課依上述，若一節課40分鐘，學生緊盯螢幕的時間也不會超過10分鐘。