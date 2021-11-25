快訊

政府硬把萊豬與CPTPP扯上關係 台灣只能用食安換貿易？

新變種病毒現蹤！ 攜帶「極高數量突變」且能逃避免疫系統

2台大生為推廣科學教育 前進離島教學生玩轉科學展創意

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
擁有台大化學所碩士學歷的王昱皓、何政逸，為了推廣科學教育創立了「混科學實驗室」，近日來到金鼎國小授課，與小朋友玩得超開心。圖／金鼎國小提供
擁有台大化學所碩士學歷的王昱皓、何政逸，為了推廣科學教育創立了「混科學實驗室」，近日來到金鼎國小授課，與小朋友玩得超開心。圖／金鼎國小提供

憑著滿腔熱情闖蕩科學路，擁有台大化學所碩士學歷的王昱皓、何政逸，為了推廣科學教育創立了「混科學實驗室」，利用業餘及假日時間到各地教授科學課程，近日來到金鼎國小帶領20名學生藉由科學體驗遊戲，啟發小朋友對科學的好奇心及興趣，讓不少學生都大呼「科學好好玩」。

金鼎國小日前規劃辦理110年區域資優教育方案「發現金門諾貝爾」，邀請來自台灣「混科學實驗室 ASDJ Lab」的2位講師王昱皓、何政逸蒞臨現場教學，並協同該校自然專長教師蔡維誠教導學生好玩的科學課程。

王昱皓說，這次的設計主題是以生活中的科學為出發點，教導國小生如何運用手邊的材料做科學實驗，例如以砂糖、與小蘇打製作最近很紅的椪糖，從椪糖製作過程中講解並觀察二氧化碳的受熱分解，以及這個現象在食物中的應用，讓學員在玩樂中學習。

看到椪糖慢慢膨脹變大，教室裡不時充斥著孩子們的驚呼聲、歡笑聲，小朋友都說，科學原來這麼貼近生活、這麼好玩！

何政逸則說，在國中場部分則以「鑑識科學」為主題，帶領國中生認識分離物質的技巧，包含萃取與層析不同的化學物質，並且融合沉浸式體驗的遊戲，讓學員們將學習過的技巧一一用上。希望能透過自身所學，讓金門學生了解到科學的廣度與深度。

金鼎國小校長曾秀玲表示，新課綱所強調的科學素養，在於學科學不該止於學理解題，而是與真實情境結合，經由探索科學實驗，才能落實解決問題，啟發孩子們的科學興趣及創新思維，有效、有系統的培養「科學素養」。透過此次資優教育方案，將好的教育資源引進金門，讓家長們不必再時常送孩子到台灣上課，實現真正的在家（鄉）上課，也更有機會提升學生們對於金門的認同感。

來自台灣「混科學實驗室」的王昱皓與何政帶領金鼎師生玩轉科學展創意。圖／金鼎國小提供
來自台灣「混科學實驗室」的王昱皓與何政帶領金鼎師生玩轉科學展創意。圖／金鼎國小提供
金鼎國小邀請來自台灣「混科學實驗室 ASDJ Lab」的2位講師王昱皓與何政帶領現場教學。圖／金鼎國小提供
金鼎國小邀請來自台灣「混科學實驗室 ASDJ Lab」的2位講師王昱皓與何政帶領現場教學。圖／金鼎國小提供

金門 素養 台大

延伸閱讀

金門沙崗大量鳥類死亡 疑似誤食農藥

海巡新任分署長拜會 金門縣長楊鎮浯期許攜手守護邊境

口香糖刺破椰子！科普環島虛擬列車到南大附聰

金警聯合金融機構攔阻詐騙 今年度成功攔截420萬

相關新聞

為蓋校舍解決新生爆量 新竹縣明年總預算增20億元

新竹縣明年度的總預算案在今天（24日）下午3時許僅花10分鐘便全數通過，相比今年總預算金額增加了超過20億元，達到323...

宜蘭80師生疑食物中毒 若與團膳業者有關最重可罰2億

宜蘭縣昨天發生學校學生疑似食物中毒事件，截至今天中午10點為止，共計9校、75名師生就醫。由於9校營養午餐供應為同一家廠...

宜蘭師生疑似營養午餐食物中毒 議員要求全面檢核

宜蘭發生國中小師生疑似食品中毒，9所學校共計75人就醫。民進黨縣議員陳俊宇今天要求縣府進行全面檢查，別讓免費的營養午餐變...

2台大生為推廣科學教育 前進離島教學生玩轉科學展創意

憑著滿腔熱情闖蕩科學路，擁有台大化學所碩士學歷的王昱皓、何政逸，為了推廣科學教育創立了「混科學實驗室」，利用業餘及假日時...

教部明年投入經費117億元推「班班有網路生生用平板」

行政院長蘇貞昌今天在行政院會聽取教育部報告「推動中小學數位學習精進方案」，政府將自2022年起投入經費117億元，連續4...

代理教師考評修法 教團籲納短期代課

全國兩萬多名學校代理教師，學期末需接受學校成績考評，因缺乏評量標準，常被外界詬病，也缺乏救濟管道，影響續聘資格。教育部近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。