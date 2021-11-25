2台大生為推廣科學教育 前進離島教學生玩轉科學展創意
憑著滿腔熱情闖蕩科學路，擁有台大化學所碩士學歷的王昱皓、何政逸，為了推廣科學教育創立了「混科學實驗室」，利用業餘及假日時間到各地教授科學課程，近日來到金鼎國小帶領20名學生藉由科學體驗遊戲，啟發小朋友對科學的好奇心及興趣，讓不少學生都大呼「科學好好玩」。
金鼎國小日前規劃辦理110年區域資優教育方案「發現金門諾貝爾」，邀請來自台灣「混科學實驗室 ASDJ Lab」的2位講師王昱皓、何政逸蒞臨現場教學，並協同該校自然專長教師蔡維誠教導學生好玩的科學課程。
王昱皓說，這次的設計主題是以生活中的科學為出發點，教導國小生如何運用手邊的材料做科學實驗，例如以砂糖、與小蘇打製作最近很紅的椪糖，從椪糖製作過程中講解並觀察二氧化碳的受熱分解，以及這個現象在食物中的應用，讓學員在玩樂中學習。
看到椪糖慢慢膨脹變大，教室裡不時充斥著孩子們的驚呼聲、歡笑聲，小朋友都說，科學原來這麼貼近生活、這麼好玩！
何政逸則說，在國中場部分則以「鑑識科學」為主題，帶領國中生認識分離物質的技巧，包含萃取與層析不同的化學物質，並且融合沉浸式體驗的遊戲，讓學員們將學習過的技巧一一用上。希望能透過自身所學，讓金門學生了解到科學的廣度與深度。
金鼎國小校長曾秀玲表示，新課綱所強調的科學素養，在於學科學不該止於學理解題，而是與真實情境結合，經由探索科學實驗，才能落實解決問題，啟發孩子們的科學興趣及創新思維，有效、有系統的培養「科學素養」。透過此次資優教育方案，將好的教育資源引進金門，讓家長們不必再時常送孩子到台灣上課，實現真正的在家（鄉）上課，也更有機會提升學生們對於金門的認同感。
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