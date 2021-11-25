教部明年投入經費117億元推「班班有網路生生用平板」

行政院長蘇貞昌今天在行政院會聽取教育部報告「推動中小學數位學習精進方案」，政府將自2022年起投入經費117億元，連續4年總預算達200億元，針對全國中小學1年級至12年級全面推動數位學習精進計畫，達成「班班有網路、生生用平板」，行政院發言人羅秉成會後轉述蘇揆裁示准予備查。

羅秉成轉述蘇貞昌在會中指出，教育部運用前瞻計畫投入150億元，強化校園高速網路，從一成提升到百分之百，布建教室無線網路，也建置智慧學習教室，現在6萬1千間，行動載具也配發21萬台。

蘇貞昌表示，數位學習是教育趨勢，疫情改變了世界，讓數位學習成為主流，但偏鄉、經濟弱勢、多子家庭來說，並不是每個家庭都具備相對應數位設備可供學習。因此盤點檢討後，教育部提出班班有網路、生生用平板，中小學精進方案，未來四年也要再投入200億元，9月前由中央購置61萬台行動載具，提供偏鄉一人一機，公私協力開發教材，補助學校採購優質教材，提升聯網頻寬，讓城鄉孩子都能以更多元、生動的教材，讓學習更豐富有效。

蘇貞昌說，希望本案推動不只是投入預算、佈建硬體設施，更重要的是要趁此機會，提升學科課程、通是、人文課程豐富性，更能貼近生活運用，整合部會推動政策，比如象山向海致敬、語言教學等，提供大國民有助益的內容，也減少城鄉差距。教育部及相關單位要加強孩子網路素養教育，分辨網路訊息真假，確保孩童上網安全，也保護學習個資。

教育部指出，透過前瞻基礎建設計畫106年至114年投入150億元，強化校園網路佈建與建置智慧學習教室等設施作為基礎，在經歷疫情期間加速數位教學推動，教育部在盤整現有數位建設基礎下，提出「中小學數位學習精進方案」，規劃「數位內容充實」、「行動載具與網路提升」及「教育大數據分析」3項計畫，期透過本方案達成「教材更生動」、「書包更輕便」、「教學更多元」、「學習更有效」、「城鄉更均衡」5大目標。