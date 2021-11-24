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公私協力推數位教學 攜手16縣市廣設基地培育千名講師

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
ViewSonic今天舉行教育科技年度發表會。圖／ViewSonic提供
ViewSonic今天舉行教育科技年度發表會。圖／ViewSonic提供

全球受疫情衝擊，線上教學已成常態，ViewSonic今年除了舉辦超過150場線上直播，協助教師遠距教學，也與16縣市政府教育局處合作，廣設20座培訓基地、培育超過2000名認證講師，另也舉辦教學示範競賽，鼓勵創新數位教案發想。

ViewSonic今天舉行教育科技年度發表會，教育部常務次長林騰蛟今天表示，今年5月疫情升溫，ViewSonic率先引領數位教學，支援台灣教育停課不停學，藉由完備教學環境、培養數位教師、鼓勵創新教材，協助各級學校平穩地維持教學品質。

ViewSonic也舉辦創新教學示範競賽，一個月內集結來自全台灣100多名教師的創意。榮獲創新優勝獎的4個教案，分別為高雄市中庄國小「識字教學萬用教具」、桃園市大忠國小「缺水之地的逆襲」、台南市永康國中與復興國中「走進機率的世界－骰子遇見疊疊樂！」、高雄文藻外語大學「myViewBoard，My決定」。

高雄市中庄國小教師陳怡蓉、胡璉瑩今也現場展示「識字教學萬用教具」教案，呈現教師如何利用數位白板客製化有趣教材，讓孩子們於遊戲中重複學習，寓教於樂，為識字有困難的特教班孩子，引發學習興趣、精進文字能力。

「myViewBoard，My決定」教案則由高雄文藻外語大學教師王玉珍進行展示，運用myViewBoard提升教學的趣味性與互動性，並融入五倍券議題，如設計爬梯子遊戲、圖形旋轉功能製作轉盤，提供嶄新的學習方式。

ViewSonic 董事長朱家良表示，根據經濟合作暨發展組織（OECD）2018年教學與學習國際調查，台灣在教育場域使用科技的普及度僅15%，在所有受訪國家中敬陪末座，必須深化數位「環境、師資、課程」，因此攜手全台縣市協助教師，期許台灣在後疫情時代，成為全球數位教育的標竿。

疫情 高雄市 遠距教學

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