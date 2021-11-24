科普環島列車首度移師線上 明年1月25日啟航
科技部今天宣布「2021台灣科普環島列車」活動起跑，將在明年1月25日環島一周，每周接續開放2站點，網站整合全台18縣市20各站點共80支科學實驗影片，且結合各縣市特色景點介紹科學實驗，並於每周六辦理科學實驗直播，讓高中生化身科學節目主持人，帶著小朋友動手做實驗。
科技部表示，2016年首次辦理「台灣科普環島列車」活動至今，每年都吸引近萬人參加，已成全國小學生最期待的科學活動。今年度受新冠肺炎疫情影響，科技部與各縣市政府教育局處、13個學研機構等單位合作，首次以線上展的方式開科普列車環島。
主辦單位說明，今年線上展包括全台20個站點，各站點設計知性互動遊戲，以及3到5種特色科學實驗，另外設置5大學科主題車廂，介紹物理、化學、自然、生物地科、美術音樂等主題科學實驗。活動周周有驚奇，不時安排集點抽獎來鼓勵學童學習科技新知、動手玩科學。
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