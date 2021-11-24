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方濟停招惹議 家長陳情開協調會「這理由」沒開成
方濟中學停招惹議，市議員林國成協調校方與家長於方濟中學舉辦停招師生權益保障會議，校方因為擔心學生學習權，不建議選在校內開會，遭方濟中學停招家長自救會質疑「拒絕溝通」。方濟中學校長胡嘉強表示，學校空間小，人多擔心影響學生，後續也將配合出席會議。
方濟中學表示，該校於110年11月24日上午9時10分召開行政會報，由家長代表，行政代表參與，決議學校此刻時期，任何無助於學生學習權益會議，不宜於學校召開，因大學學測僅剩兩個月，高中會考僅有半年時間，升學測驗為學生三年學習最重要的考試，期許創造一個良好的校園學習環境。
方濟中學停招家長自救會表示，校方收到開會通知後，在短短一天的時間內召開行政會報，認為校方恐是「拒絕溝通」，自救會預計改向教育局與民意代表尋求協助。
北市教育局副局長陳素慧表示，學校為了讓學生在上課時間安靜就學，教育局給予尊重，至於申請停招一事，正在依私校法第39條程序辦理。陳強調，儘管學校停招仍會保障在校生學習權益，讓學生完成學業至畢業。
方濟中學校長胡嘉強表示，學校空間小，教室緊密相連，人多擔心影響學生，不建議在校內開會，後續待地點決定，將配合安排出席會議。
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