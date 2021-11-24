方濟停招惹議 家長陳情開協調會「這理由」沒開成

虛實整合近年已成教育新趨勢，去年新冠疫情(COVID-19)爆發，數位化教學一時之間成為全球教育顯學，反觀傳統補教產業則成為疫情肆虐下的重災區。眾多補教業者在停班停課的影響下紛紛陷入營運困境，但也有不少業者提前轉型，成功突圍，大幅降低了疫情所帶來的衝擊。

2021-11-24 11:41