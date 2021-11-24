為蓋校舍解決新生爆量 新竹縣明年總預算增20億元

新竹縣明年度的總預算案在今天（24日）下午3時許僅花10分鐘便全數通過，相比今年總預算金額增加了超過20億元，達到323億多元，歲入及歲出都創新高；對此縣長楊文科解釋，是因新竹縣對於教育設施的校舍興建、托育服務等需求增加，因此預算才會提高。

楊文科說明，新竹縣因學生人數不斷增加，在中小學的校舍需求上，縣府持續在推動興建當中，包含勝利國中、嘉豐國小，以及湖口高中、六家高中的校舍擴建等，當然縣府也持續規畫文中二、文小三的興建時程推動。

根據總預算案，其中教育科學文化支出編列就超過138億元，占42.93%，成為歲出項目的第一位，尤其相比今年，明年度增加的20億元預算中，就有12億元是教育處增加的歲出預算，也主要用於各校舍的土木興建。

縣府主計處長黃文琦說明，明年度預算的323億元，比今年增加20.09億元、6.62%，除了教育就占了預算案的4成，社會福利支出也占了16.49%，達到53億元，主要經費用於托育公共服務、長照十年計畫、敬老津貼及重陽禮金等。

無黨籍議員林禹佑表示，以新竹地區來說因為家長普遍受高等教育比例高，對於孩子的教育更重視，因此縣府在教育支出上的增加還屬合情合理，不過仍希望局處能落實執行，以符合民眾期待。

國民黨籍議長張鎮榮表示，議會會持續監督縣府預算案的執行及各項施政，對於明年度預算全數通過、未被刪減，他說「有沒有確實執行比刪預算重要，縣議員們的職責會盡力替縣民把關，讓預算都能發揮作用，屆時也會緊盯縣府各局處預算執行成效。」