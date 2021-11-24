宜蘭75師生疑食物中毒 若與團膳業者有關最重可罰2億

宜蘭縣昨天發生學校學生疑似食物中毒事件，截至今天中午10點為止，共計9校、75名師生就醫。由於9校營養午餐供應為同一家廠商，縣府要求其今起暫停供餐，並協調2家團膳業者協助供餐，或由學校自訂餐盒，另外今起加強營養午餐聯合稽查，陸續到各團膳業者中央廚房查察。

教育處表示，目前已知公正國小、公館國小、士敏國小、壯圍國小、永樂國小、羅東國中、文化國中、東光國中、蘇澳國中共9校，包含74名學生、1位老師出現身體不適。衛生局經緊急醫療系統調查統計至今天中午10點，75人出現嘔心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，分送轄內6間醫院，71人治療後出院，1人留院觀察、3人住院治療。

宜蘭縣內供應營養午餐業者共3家團膳業者，此次9校午餐均出自於同一間團膳工廠所製作的桶餐，菜色為酥炸水針魚、鍋燒滷味、有機小松菜，以及赤肉湯。衛生局已將相關食物檢體送驗，檢驗報告最快1週後出爐，若檢驗、調查結果證實，是由病原性微生物所引起，將依食品安全衛生管理法，可處6萬元至2億元罰鍰。

教育處長王泓翔說，此為宜蘭縣近20年來大規模疑似食物中毒事件，將視檢驗結果，進行後續處理，倘若確實有關，最重可與廠商解約。

該團膳業者負責縣內14所學校、逾萬份營養午餐，接獲通知今日全面傾銷。李姓業者表示，原因尚未確認，但願意負起相關責任。他坦言，公司完全合法，工廠是自己的，絕對會勇於承擔、不會逃避，畢竟這是一輩子良心上的事。