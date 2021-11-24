中山大學5G智慧汙水處理場 用手機就能監控水質

南部大專校院唯一建置「5G校園實驗網示範場域」的國立中山大學無線寬頻通信協定跨校研究中心，成功運用5G網路結合智慧物聯網打造出「智慧汙水處理場」，管理人員只要透過手機或平板，就可在線上即時監控汙水質。

教育部推動「5G校園實驗網示範場域計畫」，全台核定中山、台大及陽明交通大學3所大學。中山大學電機系教授兼無線寬頻通信中心主任許蒼嶺說，目前中山除已建置5G網路機房，更在校內提供三大「5G實驗場域」，智慧污水處理場即是其一。

許蒼嶺說，校內汙水處理場過去在管理上，管理人員每天需不定時「抄表」，透過查看電表、水表，掌握場區電力供應正常與否，且還透過手持式水質感測器掌握汙水酸鹼值。但無線寬頻通信中心今年5月為校內汙水處理場建置「5G共桿智慧物聯網平台」後，由傳統人工管理改為智慧管理。

中山大學智慧汙水處理場管理系統由許蒼嶺師生開發，與坊間智慧汙水處理場不露的是，透過5G網路結合智慧物聯網打造的「智慧汙水處理場」可省去現場佈線的麻煩，且可即時監測汙水處理場數位電表、流量感測器及水質感測器等龐大數據傳送到管理平台，一旦出現異常，系統還會發出警示簡訊，提醒管理人員處理，以化解危機。