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房市崩潰現前兆、台灣會失落30年？學者揭往事曝關鍵

中山大學5G智慧汙水處理場 用手機就能監控水質

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
中山大學電機系主任許蒼嶺（右）率研究生為學校開發智慧型汙水處理場，利用手機或平板就能即時監控水質淨化情形。記者王昭月／攝影
中山大學電機系主任許蒼嶺（右）率研究生為學校開發智慧型汙水處理場，利用手機或平板就能即時監控水質淨化情形。記者王昭月／攝影

南部大專校院唯一建置「5G校園實驗網示範場域」的國立中山大學無線寬頻通信協定跨校研究中心，成功運用5G網路結合智慧物聯網打造出「智慧汙水處理場」，管理人員只要透過手機或平板，就可在線上即時監控汙水質

教育部推動「5G校園實驗網示範場域計畫」，全台核定中山、台大及陽明交通大學3所大學。中山大學電機系教授兼無線寬頻通信中心主任許蒼嶺說，目前中山除已建置5G網路機房，更在校內提供三大「5G實驗場域」，智慧污水處理場即是其一。

許蒼嶺說，校內汙水處理場過去在管理上，管理人員每天需不定時「抄表」，透過查看電表、水表，掌握場區電力供應正常與否，且還透過手持式水質感測器掌握汙水酸鹼值。但無線寬頻通信中心今年5月為校內汙水處理場建置「5G共桿智慧物聯網平台」後，由傳統人工管理改為智慧管理。

中山大學智慧汙水處理場管理系統由許蒼嶺師生開發，與坊間智慧汙水處理場不露的是，透過5G網路結合智慧物聯網打造的「智慧汙水處理場」可省去現場佈線的麻煩，且可即時監測汙水處理場數位電表、流量感測器及水質感測器等龐大數據傳送到管理平台，一旦出現異常，系統還會發出警示簡訊，提醒管理人員處理，以化解危機。

中山大學無線寬頻通信中心表示，校內除建置智慧汙水處理場、海岸安全智慧監控及無人機自動巡航等5G實驗場域，後續將首辦「5G校園實驗場域創新應用競賽」，期能為台灣培育更多5G行動網路人才。

中山大學電機系主任許蒼嶺（左）率研究生為學校開發智慧型汙水處理場，利用手機或平板就能即時監控水質淨化情形。記者王昭月／攝影
中山大學電機系主任許蒼嶺（左）率研究生為學校開發智慧型汙水處理場，利用手機或平板就能即時監控水質淨化情形。記者王昭月／攝影

中山大學 物聯網 水質

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