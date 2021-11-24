親子天下 2021「教育創新 100 共創會」跨域連結 創造學習新動能

為延續教育創新的動能，親子天下邀請 100 組跨領域的入選團隊參與共創會 特色入選團隊任 EDU TALK 講者，分享教育創新的理想與實踐

親子天下20日舉辦 2021 教育創新 100 共創會，以「跨域連結，探索新學習」 為題，串連近 200 名各領域創新團隊，從課堂內到地方創生，展現 108 課綱之下的學習轉 變，形塑台灣教育生態圈新風貌。「2021 教育創新 100」共有 370 件報名進行初選，於今 年 5 月選出 100 組團隊，11 月 20 日舉辦共創會，教育部長潘文忠等貴賓蒞臨現場，共同見 證現場近兩百名的創新領袖，互相交流與連結，為教育創新合作帶來新契機與新方法。

教育部長潘文忠蒞臨共創會，歷屆入選者共襄盛舉 今年的共創會邁入第四屆，與會貴賓包括：教育部部長潘文忠、新北市教育局局長張明 文、嘉義縣政府教育處代理處長李美華、政治大學教育系教授詹志禹、四季藝術兒童教育機 構創辦人唐富美、瑩光教育協會創辦人藍偉瑩、北市和平實驗國小校長黃志順、沛德國際教 育機構執行長柯沛寧等人。

親子天下為延續教育創新的動能，20 日共有近 100 組今年入選團隊於參與共創會。活 動由《親子天下》董事長兼執行長何琦瑜開場致歡迎詞：「今年主題是跨域連結，經歷 3 個 月『518 事變』在家上班上課，回不去的改變會繼續發生，教育部長的形容很貼切『數位學 習從馬拉松，變成跑百米』聯合國教科文組織，也在疫情之後發表報告，混合學習已經成為 正規教育和終身學習系統不可或缺的組成，疫情徹底改變了教與學的方式和途徑。親子天下 一路記錄這一連串的衝擊和改變，是衝擊震驚也是機會。往好處看，我們一夕之間，讓原本 不敢想像的改變上路，自此開始，各種關乎線上線下，民間解決方案，和體制內的交流和支 應，各種創新和想像，都有落地的可能。」

教育部長潘文忠致詞時表示：「數位科技快速的普遍變化更是跨了好幾個世代的間隔，這兩 年疫情告訴我們，面對未來，不要相信用一套能力就能暢行無阻，對未來孩子的養成，思考 的正是該要有機會讓原來設計好、穩固的框架讓孩子跟著走。若現在的教學仍告訴孩子，照 著教育穩固的框架走，就能面對未來所有挑戰，將會綁架了孩子的翅膀。」

潘文忠指出：「這麼大的變化，讓孩子的學習不是只有知識層面，更要有面對未來的素 養。孩子的青春不是面對未來考試，而是應對未來挑戰的能耐，是 108 課綱教學以學習者為 主體的角度，讓原先的制度更開放、讓學習主體有互動機會，希望有這樣的機會讓新的一 代，面對未來能處變應對。」 今年由教育部長潘文忠、瑩光教育協會創辦人藍偉瑩、四季藝術兒童教育機構創辦人唐 富美擔任共創會頒獎人，分別為各教育創新類別的入選者頒贈獎牌，感謝每位入選者為教育 創新的付出與貢獻。 EDU TALK 短講，特色入選團隊分享創新理念與實踐 親子天下此次除舉辦頒獎典禮，和大家一起共享榮耀外；也邀請 10 位夥伴擔任 EDU TALK 講者，以「我的創新實踐，我們的跨域連結」為題，分享彼此在教育創新的理想和實 踐。自喻教育界 foodpanda 的嘉有富伴達是嘉義縣教師地方輔導群，其中成員嘉義縣新港 國中教師劉政昇，特地扮成外送員上台分享，他們如何實踐教學的外送平台，當學校及教師 有需求，輔導群就到校服務，共創協作在地解方。本次 EDU TALK 也邀請到台灣設計研究院 （TDRI）組長楊玉婷，分享 TDRI 與教育部合作的「學美‧美學計畫」，讓設計深入校園、從 小培養美學涵養，依校方提出的需求進行實用與美感兼具的校園改造，透過設計思考帶動教 育創新。

跨領域入選團隊齊聚一堂，啟動交流為教育創新帶來合作新契機 親子天下執行長何琦瑜表示：「在大斷裂的時代有新的可能，是親子天下教育創新 100 初衷，希望連結教育創新，透過每兩年一次的教育創新 100，建立生態圈。」

今年共創會， 除了串連台灣體制內外的教育創新夥伴，從課堂內創新到跨域連結、地方創生，更有從 NPO 到公部門、企業、大學 USR 投入，教育創新如今在不同領域遍地開花。如：長期關注高關懷 青少年的逆風劇團，透過戲劇與公益行動，原本是社區問題的孩子，卻成了社區問題的解 方，也讓少年翻轉人生；而現場年紀最小的團體「青春作夥飛」由國高中生組成，除了協助 荒野保護協會，也展開自己的環境行動，探尋永續的未來。入選團隊在共創會齊聚一堂，彼 此交流，分享教育創新的豐富歷程與學習經驗，讓好的教育來得更快。

在共創會落幕之際，緊接著一年一度的親子天下教育創新國際年會，也將在 11/30 揭開 序幕，今年以「永續×教育，實踐 SDGs (聯合國永續發展目標) 培養改變世界的行動者」為 主軸，歡迎各位媒體朋友共襄盛舉，一起探討未來人才與學習樣貌，以及科技如何將知識化 為行動，讓教育永續。