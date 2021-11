親子天下 2021「教育創新 100 共創會」跨域連結 創造學習新動能

為延續教育創新的動能,親子天下邀請 100 組跨領域的入選團隊參與共創會 特色入選團隊任 EDU TALK 講者,分享教育創新的理想與實踐

親子天下20日舉辦 2021 教育創新 100 共創會,以「跨域連結,探索新學習」 為題,串連近 200 名各領域創新團隊,從課堂內到地方創生,展現 108 課綱之下的學習轉 變,形塑台灣教育生態圈新風貌。「2021 教育創新 100」共有 370 件報名進行初選,於今 年 5 月選出 100 組團隊,11 月 20 日舉辦共創會,教育部長潘文忠等貴賓蒞臨現場,共同見 證現場近兩百名的創新領袖,互相交流與連結,為教育創新合作帶來新契機與新方法。

教育部長潘文忠蒞臨共創會,歷屆入選者共襄盛舉 今年的共創會邁入第四屆,與會貴賓包括:教育部部長潘文忠、新北市教育局局長張明 文、嘉義縣政府教育處代理處長李美華、政治大學教育系教授詹志禹、四季藝術兒童教育機 構創辦人唐富美、瑩光教育協會創辦人藍偉瑩、北市和平實驗國小校長黃志順、沛德國際教 育機構執行長柯沛寧等人。

親子天下為延續教育創新的動能,20 日共有近 100 組今年入選團隊於參與共創會。活 動由《親子天下》董事長兼執行長何琦瑜開場致歡迎詞:「今年主題是跨域連結,經歷 3 個 月『518 事變』在家上班上課,回不去的改變會繼續發生,教育部長的形容很貼切『數位學 習從馬拉松,變成跑百米』聯合國教科文組織,也在疫情之後發表報告,混合學習已經成為 正規教育和終身學習系統不可或缺的組成,疫情徹底改變了教與學的方式和途徑。親子天下 一路記錄這一連串的衝擊和改變,是衝擊震驚也是機會。往好處看,我們一夕之間,讓原本 不敢想像的改變上路,自此開始,各種關乎線上線下,民間解決方案,和體制內的交流和支 應,各種創新和想像,都有落地的可能。」

教育部長潘文忠致詞時表示:「數位科技快速的普遍變化更是跨了好幾個世代的間隔,這兩 年疫情告訴我們,面對未來,不要相信用一套能力就能暢行無阻,對未來孩子的養成,思考 的正是該要有機會讓原來設計好、穩固的框架讓孩子跟著走。若現在的教學仍告訴孩子,照 著教育穩固的框架走,就能面對未來所有挑戰,將會綁架了孩子的翅膀。」

潘文忠指出:「這麼大的變化,讓孩子的學習不是只有知識層面,更要有面對未來的素 養。孩子的青春不是面對未來考試,而是應對未來挑戰的能耐,是 108 課綱教學以學習者為 主體的角度,讓原先的制度更開放、讓學習主體有互動機會,希望有這樣的機會讓新的一 代,面對未來能處變應對。」 今年由教育部長潘文忠、瑩光教育協會創辦人藍偉瑩、四季藝術兒童教育機構創辦人唐 富美擔任共創會頒獎人,分別為各教育創新類別的入選者頒贈獎牌,感謝每位入選者為教育 創新的付出與貢獻。 EDU TALK 短講,特色入選團隊分享創新理念與實踐 親子天下此次除舉辦頒獎典禮,和大家一起共享榮耀外;也邀請 10 位夥伴擔任 EDU TALK 講者,以「我的創新實踐,我們的跨域連結」為題,分享彼此在教育創新的理想和實 踐。自喻教育界 foodpanda 的嘉有富伴達是嘉義縣教師地方輔導群,其中成員嘉義縣新港 國中教師劉政昇,特地扮成外送員上台分享,他們如何實踐教學的外送平台,當學校及教師 有需求,輔導群就到校服務,共創協作在地解方。本次 EDU TALK 也邀請到台灣設計研究院 (TDRI)組長楊玉婷,分享 TDRI 與教育部合作的「學美‧美學計畫」,讓設計深入校園、從 小培養美學涵養,依校方提出的需求進行實用與美感兼具的校園改造,透過設計思考帶動教 育創新。

跨領域入選團隊齊聚一堂,啟動交流為教育創新帶來合作新契機 親子天下執行長何琦瑜表示:「在大斷裂的時代有新的可能,是親子天下教育創新 100 初衷,希望連結教育創新,透過每兩年一次的教育創新 100,建立生態圈。」

今年共創會, 除了串連台灣體制內外的教育創新夥伴,從課堂內創新到跨域連結、地方創生,更有從 NPO 到公部門、企業、大學 USR 投入,教育創新如今在不同領域遍地開花。如:長期關注高關懷 青少年的逆風劇團,透過戲劇與公益行動,原本是社區問題的孩子,卻成了社區問題的解 方,也讓少年翻轉人生;而現場年紀最小的團體「青春作夥飛」由國高中生組成,除了協助 荒野保護協會,也展開自己的環境行動,探尋永續的未來。入選團隊在共創會齊聚一堂,彼 此交流,分享教育創新的豐富歷程與學習經驗,讓好的教育來得更快。

在共創會落幕之際,緊接著一年一度的親子天下教育創新國際年會,也將在 11/30 揭開 序幕,今年以「永續×教育,實踐 SDGs (聯合國永續發展目標) 培養改變世界的行動者」為 主軸,歡迎各位媒體朋友共襄盛舉,一起探討未來人才與學習樣貌,以及科技如何將知識化 為行動,讓教育永續。