營隊之亂又來！萬元探究套裝上架 家長憂偷渡學習成果

今年初台大某科系營隊在招生簡章主打「有助於甄試升學」，遭教育部發函糾正不得與升學掛鉤，未料正值冬令營招生旺季，營隊之亂又捲土重來。有家長指出，國內多所公私立大學現正進行營隊招生，還有私校舉辦五天四夜、要價近4萬元的小醫師體驗營，雖未挑明助於升學，但一系列破萬元的套裝課程，幾乎是要幫學生完成學習歷程檔案、探究實作專題，家長憂心資源不平等。

隨手一滑各社群平台及學校網站上，營隊招生文宣五花八門，點開成功大學Maker Factory臉書專頁，初階／進階探究與實作、個人品牌行銷寫作－以學習歷程為例、工業級戰鬥機甲等各類與新課綱觀點相仿的冬令營，收費3000至2萬元不等，還標榜學生要完成研究報告並經老師批改，才會寄出上課證書。

台師大推廣教育學院也主打高中生系列課程，包含量身訂做你的學習計畫、社會領域跨科專題實作、全人教育營等，雖有弱勢生免費名額，仍引起家長圈議論；北醫大也推出全國青少年寒假醫學營，共開出13團、上千名額向高中生招手，其中五天四夜的臨床小醫師體驗營收費更上看3.9萬元；陽明交大也辦生醫科技挑戰營，預計招募290人，兩天要價5000元，並採登記抽籤再繳費制，顯見報名者眾多。

一名高二生家長抱怨，各大學營隊收費高昂，若學生直接將在營隊的實作，拿到課堂上操練，又恰好營隊課程能對應該學期的學習進度，若學校老師未積極檢核，或出於「為學生好」的想法，更可能直接將營隊的實作成果認證為課程學習成果，冒充在學作品，資源明顯不平等。

全國家長會長聯盟副理事長王瀚陽則說，大學端不斷強調有辦法辨識學習歷程的真實性，但坊間補習班或營隊各有一套說法，只要學生真的去學了、做了，也能放入學習檔案裡，目前也無法預見大學端如何審查新課綱首屆考生的檔案，令家長難以放心。

成功大學表示，成大創客工廠（Maker Factory）非學術單位，目前已介入了解中，但學校今年10月早已重新發函各系所，強調營隊不可與升學掛鉤，必須公平、公正、公開；台師大則強調，推廣教育學院以扶助弱勢為起點，希望弭平城鄉資源落差，因此也祭出弱勢生免學費方案，盼協助高中生探索、反思，鼓勵學生上完課程後做出自己的東西，絕非替學生完成學習檔案。

教育部則重申，大學應本公平、公正、公開原則招生，大學與高中合作時，也建議採多所大學對多所高中，並建議以非營利、鼓勵參與方式進行，活動強調以興趣探索及瞭解學群學系特色為主，避免過度連結招生選才或學習歷程檔案。