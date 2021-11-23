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中市府和28所大學推動在地國際化 培養國際競爭力人才

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府與中部大學院校「第29次推動市政建設會議」，今天在靜宜大學召開。圖／靜宜大學提供
台中市政府與中部大學院校「第29次推動市政建設會議」，今天在靜宜大學召開。圖／靜宜大學提供

台中市政府與中部大學院校「第29次推動市政建設會議」，今天在靜宜大學召開，中彰投苗雲28所大學校長與代表，及市府局處相關人員齊聚交流、集思廣益，台中市副市長令狐榮達表示，疫情影響下，推動「在地國際化」是務實且前瞻的作法，希望透過市府與各校的交流，將多元策略帶入校園，培養出立足台中、接軌亞太、放眼國際的世界公民。

台中教育局與靜宜大學今天也分享「推動在地國際化─大學國際學生與本市高中生攜手交流合作」，中市副市長令狐榮達是資深外交官，他今天以豐富的駐外經驗及資源，邀請現職或退休的大使進入50所高中職校園，與學生分享駐外見聞、國際脈動，及外語學習經驗，提升學生的國際競爭力。

令狐榮達指出，靜宜大學是所天主教大學，今年創校65週年，擁有優質國際化校園環境，也於天下Cheers、遠見等具公信力雜誌及媒體評選中，屢屢脫穎而出，深受各界肯定，更積極與中部各大學共同執行大學社會責任實踐(USR)相關計畫，帶動當地企業及社區文化的創新發展。

台中市政府研究發展考核委員會主任委員吳皇昇在會中，報告108至109年度座談會的成果，各校師長藉由綜合討論，分享各校經驗，達到跨校共好。

台中教育局表示，為深化學生全球移動力、培育優質世界公民，108年度起規劃推行「雲端英語學堂計畫」，透過視訊設備的補助，打造台中市優質的線上英語學習場域；也媒合國外學校與高中「雙聯學制」合作計畫，畢業後可選擇國內升學或赴外深造，未來進路更多元。

「世界是靜宜的教室、靜宜的教室也有世界。」靜宜大學校長唐傳義指出，該校由美國主顧修女會所創辦，「國際化」是學校的DNA，靜宜也是國際學生交換計畫(ISEP)在台第一所會員學校，學生可前往全球750多所海外學校留學；最受學生歡迎的「411」，即4年大學生涯至少出國遊學1次、當交換生或實習1次，對培育學生國際觀、累積海外實戰經驗都扮演重要推手，目前國際學生超過全校學生的一成。

靜宜連續10多年獲得教育部「學海計畫」高額補助，提供學生免費學習外語、出國遊留學或海外實習，但並非每位家長都有能力提供孩子出國學習，也不是每個學生的外語程度都能達到留學門檻；唐傳義說，靜宜學生在課堂可瞭解各國學生的思考模式及文化差異，增添語言溝通自信，感受國際競爭及合作的重要。

台中市政府與中部大學院校「第29次推動市政建設會議」，今天在靜宜大學召開。圖／靜宜大學提供
台中市政府與中部大學院校「第29次推動市政建設會議」，今天在靜宜大學召開。圖／靜宜大學提供
台中市副市長令狐榮達與靜宜大學校長唐傳義，今天互贈紀念品。圖／靜宜大學提供
台中市副市長令狐榮達與靜宜大學校長唐傳義，今天互贈紀念品。圖／靜宜大學提供

台中市 靜宜大學

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