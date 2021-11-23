美歐掀華語熱 國安會協調部會推「華語教育2025計畫」

僑委會委員長童振源今在「華語教學國際高峰會」指出，美國政府認為華語教學為戰略、國安問題，要尋求在中國之外的學習華語機會與環境，台灣是正確選擇。

國安會副秘書長徐斯儉透過預錄影片說，近年「華語熱」持續增溫，全球歐美各國因為對中國政府透過華語文教育進行意識形態輸出產生警惕，並陸續關閉孔子學院；面對全球華語文教育的需求，及產業的龐大商機，我國的華語文教育及產業應更積極朝向國際化方向發展。

徐斯儉並說，為掌握現今絕佳的華語文推廣契機，在蔡英文總統任務交付之下，國安會自去年起著手協調教育部、外交部與僑委會，將跨部會的資源整合為一個共同的海外華語文推廣計畫，最近教育部、外交部與僑委會正在努力提出一項整合型的具體計畫「華語教育2025計畫」。

僑委會今明兩天在台北舉行「華語教學國際高峰會」，童振源、美國在台協會（AIT）文化官馬明遠（Luke Martin）皆到場致詞，徐斯儉預錄致詞。

童振源會後受訪說，美國政府在去年與我簽署「台美教育倡議」，美國認為這是一個戰略，甚至是國安問題，他們要尋求在中國之外的學習華語機會，台灣也是如此認定，所以由國安會出面協調，跨部會包括外交部、教育部、僑委會共同合作。

馬明遠受訪表示，「台美教育倡議」對雙方長期的人與人之間交流非常重要，語言能讓彼此更互相理解，開放與連結很重要，所以對AIT而言是個優先任務，未來幾年會繼續努力。

至於比起中國大陸，台灣是否為學習華語的更好選擇，馬明遠說，每個人都有自己的選擇，台灣是個好地方，民主之地，絕對為學習華語提供了一個非常便利的學習環境。