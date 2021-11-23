推廣永續行動 立院副院長蔡其昌遭紙風車打到貼藥布

紙風車文教基金會長和立法院合作舉辦「2021台灣永續行動周」活動，12月4日起至5日於國父紀念館中山公園廣場辦理親子園遊會，包含紙風車劇團演出、互動展覽及遊戲，希望吸引大小朋友輕鬆了解永續愛地球的觀念。紙風車文教基金會創辦人李永豐為此策畫拍攝宣傳片，邀請金鐘影帝陳竹昇、影后林美秀主演，更邀來聯合國永續發展目標策進會會長、立法院副院長蔡其昌獻上銀幕處女秀。

林美秀此次飾演一位極具環保意識的妻子，陳竹昇則是好客的不環保先生。宣傳片中蔡其昌到夫妻倆家中作客，陳竹昇以最高規格招待貴賓，電燈、冷氣、電風扇、進口美食樣樣都來，林美秀氣得破口大罵，二人飆戲大呼過癮。最後導演李永豐也亂入軋一角，扮演支持小農但使用大量塑膠袋不環保的友人，蔡其昌則又好笑又無奈地拍拍好友肩膀說：「兄弟啊！你的愛我真的很感動，但為了環境和孩子們未來永續的生活，我們要減少一次性塑膠製品」。

劇中蔡其昌為了積極呼籲永續活動，被陳竹昇和林美秀打到全身貼滿傷痛藥布，為了演出效果，犧牲形象穿著吊䘥仔呼籲「兄弟啊，12/4-5你一定要來國父紀念館瞭解一下永續啦！」，生動活潑的表演展現不同以往的一面。

「2021台灣永續行動周」是台灣首場以SDGs為主題的大規模活動，透過戲劇教育和互動遊戲等方式，希望孩子從小培養起環保意識，讓永續成為生活習慣。活動原定於今年六月，因應疫情延至12/4-5於國父紀念館中山公園廣場舉行，屆時紙風車劇團也將推出表演節目，以環保劇演出響應「永續行動周」活動，讓氣候變遷議題透過戲劇形式紮根在孩子心中，透過親子活動，讓氣候變遷議題能在台灣向下紮根。

●【2021台灣永續行動周】由立法院 UN SDGs 策進會倡議舉辦，紙風車文教基金會主辦，於 12 月 4 日起至 5 日在台北國父紀念館中山公園廣場辦理。

詳情請見活動網址：https://sdgsaction.tw/