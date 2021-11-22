竟連雷射雕刻機也有 新北首座「數位愛的書庫」啟用了

新北育林國小「數位愛的書庫」日前揭牌啟用，這座由新北教育局與台灣閱讀文化基金會，合作打造30台iPad、觸控式電子螢幕、雷雕機等設備，以智慧學習為主軸，盼孩子可以突破時空限制、隨時隨地適性閱讀。

新北教育局國小教育科長林奕成說，台灣閱讀文化基金會發起是為協助921地震後的受災學生，推動行動書車，與知名物流結合，讓學生不再受地理的距離，依然能提升閱讀學習。為持續將閱讀資源分配到有需求地區，新北與台灣閱讀文化基金會合作，設有15座實體愛的書庫，1座數位愛的書庫。

林奕成指出，近年來更大力推動「智慧閱讀」，這次在育林國小設置新北首座數位愛的書庫據點，設置有30台iPad、觸控式電子螢幕、雷雕機等設備，以智慧學習為主軸，為孩子在數位浪潮下，給予學生更有效的閱讀學習，讓閱讀能豐富且多元。

育林國小校長張維中表示，數位愛的書庫讓全校師生，能以此為創發的展能空間，提升孩子未來競爭力。此外，校內學生學習弱勢族群不少，透過數位閱讀提升數位能力與閱讀素養，也盼能帶動鄰近地區國小師生閱讀風氣，讓學生閱讀方式能更多元。四年級導師莊琬琳也說，數位愛的書庫的成立有利於校訂課程的推動，成為輔助教師教學的最佳幫手。