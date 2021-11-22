快訊

國際奧會護航中國官媒「#彭帥在哪裡？」的冬奧輿論戰

超商店員支援夜班遇害 父不捨淚訴：還我們一個公道

竟連雷射雕刻機也有 新北首座「數位愛的書庫」啟用了

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
育林國小「數位愛的書庫」日前進行揭牌啟用儀式。圖／新北教育局提供
育林國小「數位愛的書庫」日前進行揭牌啟用儀式。圖／新北教育局提供

新北育林國小「數位愛的書庫」日前揭牌啟用，這座由新北教育局與台灣閱讀文化基金會，合作打造30台iPad、觸控式電子螢幕、雷雕機等設備，以智慧學習為主軸，盼孩子可以突破時空限制、隨時隨地適性閱讀。

新北教育局國小教育科長林奕成說，台灣閱讀文化基金會發起是為協助921地震後的受災學生，推動行動書車，與知名物流結合，讓學生不再受地理的距離，依然能提升閱讀學習。為持續將閱讀資源分配到有需求地區，新北與台灣閱讀文化基金會合作，設有15座實體愛的書庫，1座數位愛的書庫。

林奕成指出，近年來更大力推動「智慧閱讀」，這次在育林國小設置新北首座數位愛的書庫據點，設置有30台iPad、觸控式電子螢幕、雷雕機等設備，以智慧學習為主軸，為孩子在數位浪潮下，給予學生更有效的閱讀學習，讓閱讀能豐富且多元。

育林國小校長張維中表示，數位愛的書庫讓全校師生，能以此為創發的展能空間，提升孩子未來競爭力。此外，校內學生學習弱勢族群不少，透過數位閱讀提升數位能力與閱讀素養，也盼能帶動鄰近地區國小師生閱讀風氣，讓學生閱讀方式能更多元。四年級導師莊琬琳也說，數位愛的書庫的成立有利於校訂課程的推動，成為輔助教師教學的最佳幫手。

教育局長張明文說，新北每年挹注1500萬，補助學校多元閱讀刊物購置經費，並改造全市共273校圖書館，設立26個社區共讀站，期待區區有書庫，公私協力推展閱讀，且數位與實體並進。

新北教育局與台灣閱讀文化基金會，合作打造30台iPad、觸控式電子螢幕、雷雕機等設備，以智慧學習為主軸，盼孩子可以突破時空限制、隨時隨地適性閱讀。圖／新北教育局提供
新北教育局與台灣閱讀文化基金會，合作打造30台iPad、觸控式電子螢幕、雷雕機等設備，以智慧學習為主軸，盼孩子可以突破時空限制、隨時隨地適性閱讀。圖／新北教育局提供

新北 教育局

延伸閱讀

好繪芽得獎作品出版 帶動台灣原創繪本的創作產業能量

新北街頭暴力 前男友埋伏持鐵鎚攻擊年輕夫妻

PLG／新隊伍交鋒 新北國王壓下高雄鋼鐵人

犧牲奉獻為孩子 侯友宜感謝他們「新北重要教育推手」

相關新聞

竟連雷射雕刻機也有 新北首座「數位愛的書庫」啟用了

新北育林國小「數位愛的書庫」日前揭牌啟用，這座由新北教育局與台灣閱讀文化基金會，合作打造30台iPad、觸控式電子螢幕、...

管中閔不續任 教長：明年3月遴選台大新校長

台灣大學校長管中閔上個月以促進世代交替為由宣布不續任。教育部長潘文忠今天表示，尊重管中閔決定，也會請台大按程序，在明年3...

獲選國防醫學院傑出校友 周昭忠列舉母校3教育特點

國軍台中總醫院院長洪恭誠、麻醉科醫師周昭忠分別當選國防醫學院今年的傑出校友，周昭忠昨代表21位傑出校友致詞時，特別感謝母...

基隆市代表團員出列 征戰明年全國音樂、鄉土歌謠比賽

基隆市110學年度學生音樂暨鄉土歌謠比賽已落幕，市府教育處今天表示，這次比賽共選拔出團體組25隊隊、個人組31人，代表基...

聯合盃金門初賽今登場 841學子搶210名額晉級全國賽

第15屆聯合盃全國作文大賽金門區初賽，今日在金城國中登場。雖然一度因疫情延宕一個月，不過最後順利舉行，今年共有841名報...

教師諮輔中心啟用 前6次諮商免費、團體諮商確保隱私

教育部國教署上周依教師法第33條第4項規定，委台灣師範大學教授王麗斐規畫設立「教育部教師諮商輔導支持中心」提供諮商服務。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。